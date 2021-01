ŽENI SU POD DEZINFICIJENS PODVALILI – LJEPILO: Incident ispred supermarketa; ‘Mogla sam cijelu noć provesti na Hitnoj!’

Skupina tinejdžera u engleskome gradu Bradfordu navodno je nudila “dezinficijens za ruke” kupcima ispred supermarketa, dok su sporne bočice zapravo napunili – superljepilom. Sudjelujući u nekim staromodnim, ali potencijalno opasnim podvalama, djeca su zamalo nasamarila jednu ženu, ali ona je na vrijeme primijetila da nešto nije u redu.

Kada su prišli Kathy Smith, koja je kupovala u Morrison’su, klinci su joj ljubazno ponudili da si dezinficira ruke prije ulaska u trgovinu, ali ona je shvatila da nešto ne štima kada nisu mogli zadržati ozbiljan izraz lica.

VELIKI TEST DEZINFICIJENSA NA JAVNIM MJESTIMA: Evo što su našli u bocama po Splitu. Liječnici: ‘Ljudi dolaze sa živim ranama…’

LADbible: 'Kids Replace Sanitiser With Superglue And Offer It To Shoppers.https://t.co/eV8Cyl4sY5

— Old Uncle Punch (@OldUnclePunch) January 20, 2021