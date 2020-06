ŽENE SE ŽALE NA GNJUSNO PONAŠANJE MUŠKARACA: ‘Bilo je zastrašujuće… A sada nakon pandemije je još gore’

Sve više žena svjedoči zabrinjavajućem fenomenu – je li pandemija muškarce vratila u duboko ukorijenjenu mizoginiju?

Jesu li pandemija i karantena pojačale mizoginiju? Ovu je temu otvorila dr. Michelle Kelly-Irving na Twitteru, nakon što je podijelila neugodno iskustvo koje je doživjela tijekom jednoga trčanja. Kaže da su joj čak šestorica muškaraca dobacivala neugodne komentare te je svojom pričom potaknula raspravu.

‘Pandemija ih je vratila na početak’

“Sredovječnom bijelcu koji je usporio u svojemu BMW-u, spustio zatamnjeni prozor i dobacio mi nepristojne komentare dok sam trčala: Bio si jedan od šestorice muškaraca koji su to učinili dok sam trčala. Nadam se da te moj odgovor odvratio od takvoga budućeg ponašanja i da ti je moja noga udubila vrata na automobilu”, napisala je Irving.

“Pandemija ih je vratila u duboko ukorijenjenu mizoginiju”, zaključila je liječnica, a odmah su se počele javljati i druge žene sa sličnim neugodnim iskustvima.

Thanks to those of you speaking out about your experiences of misogyny & those being supportive. For new followers please note I mostly tweet about the social determinants of health and structural oppressions that lead to Health Inequalities! — Dr. Michelle Kelly-Irving (@shell_ki) June 6, 2020

Je li takvo ponašanje u porastu?

“Nedavno sam prvi put nakon nekoliko godina otišla na trčanje. Okružila me banda tinejdžera na biciklima, nekoliko minuta su mi dobacivali prljave uvrede. Bilo je zaista zastrašujuće. Tužno stanje stvari”, napisala je jedna korisnica Twittera.

I'm almost 60 and still get lewd comments from men while running. Cowardice means they only do this from the safety of cars.

My mother (92) says it stops only when you need a stick to walk. And then you risk being run over by the self-centred monsters. — Bakehouse Cottage aka Helen #FBPE (@Bakehouse2016) June 6, 2020

“Morala sam promijeniti uobičajeni put pješačenja do kuće jer su lokalni taksisti smatrali kako je u redu da me slijede”, “Ja zbog toga trčim samo rano ujutro i izbjegavam bicikliranje. Prije dok sam biciklirala, svaki put bi ispred mene stao muškarac. Svaki put”, “Imam osjećaj da je ovakva vrsta ponašanja sad u porastu”, samo su neka od zabrinjavajućih priznanja.