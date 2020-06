ŽENE ISKRENO O GNJUSNIM NAVIKAMA U IZOLACIJI: ‘Radila sam s WC školjke, ostala bez čistih gaćica, a britvica – što je to?’

Čime ste vi ubijali vrijeme dok ste bili zatvoreni u četiri zida? Novo istraživanje u Velikoj Britaniji pokazalo je da su se ljudi tamo prilično zapustili tijekom samoizolacije. Dane su provodili u pidžamama i zaboravljali oprati kosu po nekoliko dana.

Naime, četvrtina tamošnjeg stanovništva posao je obavljala iz kreveta ili u spavaćici, dok je šest posto ljudi izvršavalo svoje dužnosti s WC školjke, piše The Sun. Tri su žene ispričale kako su se ponašale za vrijeme karantene i priznale koje su grozne navike prakticirale.

“Nisam imala čisto donje rublje jer ga nisam prala, tako da sam većinom nosila pidžamu. Jedina osoba u kući koja je svaki dan imala čistu odjeću bio je moj sin”, otkrila je mlada kućanica Sophie Dixon (21).

“Trudim se osigurati mu sve što mu treba. Kupa se, a kosu mu perem i češljam svaki dan, dok ja svoju kosu operem jednom tjedno. Dok on dobiva zdrava i hranjiva jela, ja se hranim uglavnom nezdravom hranom”, dodala je.

