ŽENA SUPRUGU PRIOPĆILA DA NEMA VIŠE ORALNOG SEKSA, A ON JOJ UZVRATIO BRUTALNIM ULTIMATUMOM: Biste li pristali?

‘Oboje prestajemo raditi ono što ne volimo bez obzira što to drugu osobu čini sretnom’, iznio je svoj plan revoltirani suprug

Nakon što je jedan razočarani suprug otkrio kako je njegova supruga odlučila da mu više neće pružati oralni seks jer joj se to jednostavno ne sviđa, društveni komentari nisu se mogli dogovoriti je li suprugov potez opravdan – i to s razlogom. Njezin suprug nije želio prihvatiti ženinu odluku olako te joj je uzvratio brutalnim ultimatumom.

Pitao je korisnike Reddita misle li da je njegov postupak kriv te objasnio pobliže svoju nezavidnu situaciju.

“Moja supruga nedavno je zaključila kako mi neće više pružati oralni seks. Kao razlog navela je činjenicu da to ne voli raditi. Naravno da ima na to pravo i da ju nitko ne može prisiliti da radi nešto što ne želi.

Sada kada smo to konstatirali, moram napomenuti kako mrzim večere petkom s njezinim roditeljima. Oni su ljudi puni predrasuda, a ja već deset godina, gotovo svaki petak, kada bi trebao odmarati provodim s njima. Zašto to radim? Zato što to usrećuje moju ženu, a ja želim da je ona sretna.

Zbog svega toga rekao sam svojoj ženi, okej, ako ti ne želiš oralni seks jer to ne voliš, ja ću isto prestati raditi nešto što ne volim – odlaziti na večeru sa svojim puncem i punicom.

Rekla mi je da sam šu*ak i da su ove dvije situacije različite, ali ja se ne slažem. Oboje prestajemo raditi ono što ne volimo bez obzira što to drugu osobu čini sretnom.

Jesam li zaista u krivu kako ona tvrdi?”, upitao je muškarac.

“Pretpostavljam da viđaš svog punca i punicu puno više nego što si primao oralni seks, stoga smatram da si ti u pravu”, “Postavio si to tako da ispadne da je oralni seks plaća za pretrpljen ‘horor’ kod njezinih roditelja – strašno”, redali su se oprečni komentari.

Čini se kako se nitko ne može zapravo dogovoriti je li bitnije uvažiti partnerove želje ili jednostavno gledati prvo sebe.

Kako god bilo, kompromis je riječ koju su mnogi iskoristili u ovom slučaju, kazavši kako je on ključan ne bi li veza opstala čak i kada je duga poput ove koju ima ovaj par.

Mislite li da je suprugova ucjena previše ili je apsolutno u pravu?