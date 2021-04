ŽENA JEDVA IZLAZI NA KRAJ S NJIM: Pazite dokle je spreman ići da bi uštedio koju kintu; ‘Kreditne kartice smrznem u ledu, a onda…’

Ne postoji ništa na čemu ovaj tip nije pokušao uštedjeti – u supermarketu skida peteljke s voća prije nego što ih važe, ali to je samo početak…

Ovaj ekstremni škrtica otkrio je da zamrzava u ledu svoje kreditne kartice kako bi spriječio suprugu da ih koristi – pa čak i ponovno koristi papirnate ručnike i tanjure za jednokratnu upotrebu.

Roy Haynes živi sa suprugom Lisom u Huntingtonu u Vermontu, a par je smanjio troškove kako bi svoje napore usmjerio na spašavanje životinja, a ne na redoviti posao.

'I hate spending money – I freeze credit cards in blocks of ice, wash disposable plates and reuse paper towels' https://t.co/3c0qQCUnIt — The Sun (@TheSun) March 31, 2021

Iritantne navike

Ne postoji ništa na čemu Roy nije pokušao uštedjeti – u supermarketu skida peteljke s voća prije nego što ih važe te koristi staru koru od banane da ulašti cipele. Nakon što iskoristi papirnati ručnik, osuši ga i koristi ponovno, a isto radi i s papirnatim tanjurima i zubnim koncem, koji su inače za jednokratnu uporabu.

“Suprug me stalno sprječava da trošim novac, zaista iritantno”, rekla je Lisa u emisiji.

“Imamo kreditne kartice, ali zamrznem ih u ledu kako ne bi bile lako dostupne. Ako ih supruga želi, mora se potruditi da dođe do njih”, objasnio je Roy.

Spoj na benzinskoj

Koliko god njegovo ponašanje djelovalo ružno, Roy suprugu izvede jednom mjesečno na spoj – ali uglavnom je to do benzinske postaje po grickalice i kavu, koje odbija kupiti ako idu u kino jer su tamo skuplje, prenosi The Sun.

“Volim svoju suprugu i pokušavam je usrećiti bez da potrošim puno novca”, zaključio je ovaj ekstremni škrtica.