ŽENA BIJESNA NAKON ONOG ŠTO JE VIDJELA U DUĆANU: ‘Zbog ovakvih ljudi mi plaćamo višu cijenu za lošija jaja…’

Jedna žena, koja je nedavno kupovala u poznatome supermarketu Aldiju, na Facebooku je ispričala što je na svoje oči vidjela u toj trgovini. Prema njezinim riječima, druga je žena na odjelu s jajima prebacivala jaja iz jedne u drugu kutiju, koje su se razlikovale u cijeni.

Ljutita autorica objave istaknula je kako je o svemu obavijestila osoblje dućana. Kaže da je bila u lokalnome Aldiju negdje u Australiji kada je otišla po jaja. Ispred nje je stajala ta žena, koja si je fino otvorila nekoliko kutija s jajima i na koncu si odabrala samo ona koja je htjela, dok je ostala vratila natrag na policu.

Aldi shopper spots customer 'tampering with eggs' and putting them back on shelfhttps://t.co/kZGbJAc4eV

— Daily Mirror (@DailyMirror) November 12, 2020