ZEMLJU CIJELO VRIJEME GRLE ‘RUKE’ ALIENA? Morate vidjeti ovu snimku, i geolozi sumnjaju da to ne može biti s našeg planeta

Ispod Zemljine kore nalaze se dvije divovske grude koje prekrivaju jezgru planeta poput para ruku, a radi se o pojavi koja zbunjuje geologe. Neki od stručnjaka smatraju da se radi o dijelovima vanzemaljskog svijeta, ostataka planeta Theia

Ukoliko biste zavirili ispod Zemljine kore, primijetili bise dvije divovske grude kamenja koje prekrivaju jezgru planeta poput para ruku. Pojava je to koja zbunjuje geologe već četiri desetljeća, a misteriozne formacije nalaze se ispod Tihog oceana i Afrike. Neki od stručnjaka sugerirali su da se radi o masivnim fragmentima tektonskih ploča, no najnovija istraživanja znanstvenika sa Državnog sveučilišta u Arizoni ukazuju da su te mrlje ostaci “planetarnog embrija veličine Marsa” po imenu Theia koji je pogodio Zemlju prije 4,5 milijardi godina. Smatraju da je taj udarac Zemljinu površinu pretvorio u more vatrene magme i prouzrokovao stvaranje Mjeseca.

Dijelovi do milijun puta veći od Mt. Everesta

Vodeći istraživač nove studije, Qian Yuan smatra da su nakon drevnog sudara dijelovi Theia možda potonuli i sačuvali se duboko u plaštu naše planete – polučvrstom sloju između Zemljine kore i jezgre. Ti su dijelovi “milijuni puta veći od Mount Everesta u smislu volumena”, rekao je Yuan za Insider.

Geolozi su otkrili te formacije slanjem seizmičkih valova na planet. I pod Afrikom i pod Tihim oceanom brzina ovih seizmičkih valova usporila je do puzanja, što sugerira područje podbijenih stijena gušće od njegove okoline. Prema Yuanu, te grude su između 1,5 i 3,5% gušće i vruće od ostatka Zemljinog plašta.

Također je moguće da su gušći komadi Zemljine kore utonuli u plašt i pridružili im se, pridonoseći rastu gruda s vremenom, rekao je Yuan. No, i dalje nije poznato od čega su izgrađene.

Znanstvenici su shvatili da su oblaci vrućih stijena i magme s nekih islandskih i samoanskih vulkana dolazili iz tih mrlja. Analizirajući sastav ove magme, istraživači mogu steći uvid u sastav tih tajanstvenih zakopanih komada. Prema studiji iz 2019. godine, neki elementi u vulkanskim perjanicama sežu prije oko 4,5 milijardi godina, kada je Theia navodno pogodila Zemlju.

Kad se planeti sudare

Ideja da je utjecaj između malene planete i Zemlje pomogao u stvaranju Mjeseca postoji već više od 45 godina. Ali problem s tom hipotezom je taj što znanstvenici nisu pronašli nikakve dokaze o postojanju Theie.

Studija iz 2016. godine pokazala je da je to zato što su se Zemljine i Theine jezgre stopile zajedno. Druga teza, iznesena 2018. godine, govori da su se kad su se planeti sudarili, obje “gotovo potpuno isparile”, rekao je Yuan. Prema tom mišljenju, Zemlja je postala brzo okrećuća masa rastopljene i isparene stijene zvane synestia, a zatim se srušila natrag u rastaljeni planet. Dio te vrteće mase postao je mjesec, a Theie više nije bilo.

Treća teorija, nazvala prema Yuanu “pogodi i pobjegni”, jest da je Theia samo sjevnula sa Zemlje, te su se komadići jedne planete ili dijelovi s obje formirali u Mjesec. Nova Yuanova otkrića, koja će uskoro biti objavljena u časopisu Geophysical Research Letters, konačno će možda pružiti dokaz da je Theia bila u Sunčevom sustavu prije milijarde godina.

