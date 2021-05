ŽELITE ZNATI KOLIKO STE STVARNO DOBRI U KREVETU? Odgovor navodno krije ova navika i nema baš nikakve veze sa seksom

Ljude možemo procijeniti na temelju brojnih detalja – prema načinu na koji govore, kako se kreću ili kako se odijevaju. Međutim, čak i higijenske navike otkrivaju mnogo o osobnosti pojedinca. Konkretno, Bright Side tvrdi da se o čovjeku može štošta doznati iz načina na koji se tušira. Koji dio tijela operete prvi?

Vi ste praktični i to vam je najvažnija stvar u životu. Ne volite kada vas netko ometa i nemate strpljenja za ljude koji na život gledaju drugačije od vas. U krevetu ste dobar partner i volite isprobavati nove stvari.

U osnovi ste skloni oslanjati se na svih pet osjetila – miris, vid, okus, dodir i sluh. To znači da ste veoma zabrinuti oko toga kako vas percipiraju ljudi oko vas i zato maksimalno pazite na ono što okolina prvo primijeti na vama – lice.

