ŽELITE ZNATI KAKO ĆEMO ŽIVJETI ZA 20 GODINA? Stručnjaci su napravili stranicu na kojoj ćete provesti sate, ovo je nadrealno

Zanima vas kako će izgledati budućnost, za 10, 20 ili 30 godina? Tvrtka Kaspersky Lab pokrenula je interaktivnu stranicu na kojoj možete istražiti različita previđanja kako će tada izgledati svijet

Tvrtka Kaspersky Lab pokrenula je novi interaktivni projekt Earth 2050, internetske stranice na kojima možete vidjeti kako će izgledati budućnost. “To je stranica o budućnosti promatrana očima futurologa, znanstvenika i korisnika interneta iz svih krajeva svijeta”, napisali su iz tvrtke.

Stranica omogućava da odaberete godinu, 2030, 2040 ili 2050, zavrtite virtualni globus i proučite kakva budućnost čeka različite gradove i zemlje, što će se dogoditi s našim planetom, kakvim ćemo živjeti životom, kakve ćemo raditi poslove, što ćemo jesti i još mnogo toga.

Žele sigurniji svijet

“Mi iz Kasperskog pokušavamo svijet učiniti sigurnijim mjestom. Da bismo to učinili, važno je imati mentalnu sliku onoga što možemo očekivati u budućnosti: kako će ljudi živjeti za 20 ili 30 godina, što treba zaštititi, koje će postojati prijetnje, kako će fizički svijet biti u interakciji s virtualnim. Stoga tražimo različita mišljenja – od stručnjaka, futurologa i jednostavno svakoga koga zanima budućnost. Što više razmatramo vjerojatne putanje društva i tehnologije, to više možemo predvidjeti – a time i učiniti našu zajedničku budućnost boljom i sigurnijom”, napisali su iz Kaspersky Laba.

Na virtualnom globusu možete pronaći mjesta na kojima je netko ostavio predviđanje. Ako je krug bijel predviđanja o mjestu su tekstualna, a ako je žut, predviđanja uključuju i ilustracije. Mnoge su ilustracije panorame od 360 stupnjeva te pri rotaciji otkrivaju više detalja.

Roboti preuzimaju poslove

Od mnoštva predviđanja koja možete istraživati, prema jednom bi do 2033. godine 47% ljudskih poslova mogli preuzeti roboti. “Robotizacija će utjecati na gospodarstvo na svim razinama, oslobodit će ljude od najzahtjevnijih, monotonih zadataka, poput hodanja po skladištima, pretraživanja robe na visokim i niskim policama, čišćenja uredskih prostorija, sjetve sjemena i žetve, pružanja pojedinačnih bankarskih usluga, izdavanja recepata za lijekove, itd.”

U međuvremenu, tvrde, egzoskeleti će povećati fizičke sposobnosti ljudi, od svakodnevnog života u kojemu će se invalidi moći kretati bez pomoći invalidskih kolica, pa sve do istraživanja svemira i obrane, gdje će vojnici u “mehaničkim odijelima” biti praktično neuništivi.

Do 2050. godine, predviđaju da će se pojaviti prva svjetska opća umjetna inteligencija (AGI). “Dublje razumijevanje ljudskog mozga i razumijevanje samog postojanja omogućilo je obrnuti inženjering složenih kognitivnih modela koji nalikuju onima stvarnog ljudskog uma. Novi AGI modeli i napredak u kvantnim računalima omogućili su robotima da u potpunosti rekonstruiraju svijet oko sebe i djeluju kao istinska opća inteligencija sa savršenim razumijevanjem emocija, ambicija, motivacije, logike, svijeta koji ih okružuje i njihovog mjesta u njemu.”

Proširivanje ljudskih prava

S obzirom da su mnogi postojeći poslovi zamijenjeni robotima, stvorena su mnoga nova radna mjesta usredotočena na održavanje, administraciju i pravne posljedice AGI-ja. Ekonomija se uglavnom transformirala u intelektualnu i apstraktnu sferu, a mnoge su države prihvatile model univerzalnog dohotka. Vlade su morale uspostaviti nove zakone i zakonske okvire. Društvo se dramatično promijenilo i revolucija AGI pomogla je ljudskoj civilizaciji da usmjeri energiju na znanstveni i tehnološki napredak i krene u novo doba sofisticiranijih nastojanja i izazova.

S poboljšanjem umjetne inteligencije i napretkom u dekodiranju vlastitog mozga, čovječanstvo će se morati suočiti s pitanjem što je zapravo samosvijest. Neki će strojevi postati pametni poput vas ili pametniji. 2050. godina obilježit će razdoblje kada će strojevi početi zahtijevati svoju potpunu integraciju u ljudsko društvo. Konzervativci će prosvjedovati protiv toga, ali do tog trenutka mnogi od njih i sami neće biti u potpunosti biološki. To će dovesti do novog načina klasificiranja života (umjetnog ili ne) te će biti potrebno odlučiti koja temeljna prava ta bića trebaju posjedovati. “Ne nužno do 2050. godine, ali definitivno do kraja ovog stoljeća”, stoji u predviđanju

Jačanje kognitivnih sposobnosti

Naše znanje o tome kako funkcionira mozak i naša sposobnost da ga unaprijedimo ili popravimo do 2050. toliko su uznapredovali da je sposobnost pamćenja svega i nevjerojatna brzina učenja novih stvari postala uobičajena. Većina djece je opremljena najnovijim implantatima za povećanje memorije koji podupiru njihovo učenje, što olakšava obrazovanje. U slučaju oštećenja mozga zbog ozljede glave više nije nepopravljivo, gubitak pamćenja više nije zdravstveno stanje, a ljudi koji pate od mentalnih bolesti, poput depresije, brzo se izliječe.

“Ali svaka tehnologija ima drugu stranu – tamnu stranu. 2050. godine medicinski, socijalni i ekonomski utjecaj implantata za jačanje pamćenja je značajan, ali oni su također podložni eksploataciji i kibernetičkoj zloupotrebi”, previđa se.

Jedna valuta i čipiranje

Predviđa se da će do 2050. godine svijet pokretati samo jedna valuta te će vam trebati identifikacijski čip kako biste je koristili. “Svima će biti dodijeljen identifikacijski čip pri rođenju i to će biti naš novi oblik identifikacije i valute. Bez ovog implantata čipa nećete moći ništa kupiti ili prodati. Ovaj će čip učiniti sigurnijom i praktičnijom kupovinu stvari u budućnosti. Život će biti lakši, ali izgubit ćemo osjećaj privatnosti”, upozorava se.

Interesantno je predviđanje i da će do 2040. godine doći do širenja novih religija, a njihovi sljedbenici će štovati umjetno inteligentne božanske entitete. Ljudi će tražiti savjete i upute od bolje informiranog višeg entiteta s više mudrosti i znanja od čitavog ljudskog roda.

Nastavak globalnog zatopljenja

Globalno zatopljenje se neće zaustaviti, a do sredine 21. stoljeća Sjeverni pol će se toliko istopiti da tijekom ljeta na Arktiku gotovo i neće biti leda. To će otvoriti mogućnosti za plovidbu ratnih i trgovačkih brodova, pa čak i za stvaranje arktičkih odmarališta.

Sjeverne zemlje će imati koristi od zatopljenja budući da će se povući vječno smrznuto tlo i bit će daleko bolje razvijati ogromne teritorije Sibira i Kanade. Loša vijest je da će jedinstvena sjeverna priroda biti oštećena, a mnogi gradovi, primjerice Dhaka u Bangladešu, naći će se pod vodom zbog porasta razine mora.

Potpuna kontrala djecu u EU

Zemlje Europske unije do 2030. godine donijet će zajedničku rezoluciju o potpunoj kontroli odgoja djece. “Visoki porezi onemogućili su uzdržavanje obitelji na jednoj plaći, što znači da oba roditelja moraju raditi, a djeca su dužna ostati u školi ili drugoj javnoj ustanovi tijekom dana. Tako su europski parlamentarci legitimirali dugogodišnju švedsku praksu prekida društvenih, posebno obiteljskih veza.”

2050. godine u zapadnim društvima istospolna ljubav i seksualnost su rasprostranjeni i prihvaćeni. Tabui oko istospolnih odnosa su nestali te puno više ljudi ima istospolne odnose, makar i samo privremeno ili eksperimentalno. Nestanak homofobije učinio je suvišnom potrebu potvrđivanja LGB identiteta, predviđa se.