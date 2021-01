ZVUČI POZNATO? Narod tvrdi da je epidemija izmišljotina, vlast krivi neodgovorne građane, a mrtvi se gomilaju; Ne, nije riječ o covidu…

Od 1780. do 1860. London je od grada sa 750.000 tisuća stanovnika narastao na gotovo tri milijuna. Bez pretjerivanja, mogao bi se opisati kako divovska septička jama, jer sve do 1856. kanalizacijski sustav nije ni postojao, a čak i kada je proširen 1866., uglavnom se svodio na izbacivanje sadržaja u Temzu, istu rijeku iz koje su crpili i vodu.

I bez previše medicinskog znanja, nije teško zaključiti kako se takvim Londonom brzo proširila kolera. Ipak, u vrijeme kada je prevladavalo mišljenje kako se bolesti šire kužnim zrakom, dugo je trebalo da se epidemiji stane na kraj, sve dok ju uz pomoć karte, birokracije i ručice pumpe za vodu nije zauzdao John Snow.

OTAC EPIDEMIOLOGIJE KOJI JE ZAUSTAVIO BOLEST KARTOM I RUČICOM PUMPE: Uljez u liječničkoj eliti imao je neočekivanog saveznika

No ni tada nisu prestale teorije zavjere – od toga kako bogati namjerno truju sirotinju, (naravno, postojala je i recipročna – kako siromašni češće obolijevaju zbog nemoralnog načina života), preko toga kako je sve tek Božja kazna do toga da kolera zapravo ne postoji nego je izmišljotina skrivenih centara moći kako bi se narod držao u pokornosti. Zvuči poznato?

Povjesničarka Judith Flanders istaknula je jezive sličnosti između današnjeg reagiranja društva na covid i onodobne reakcije na koleru.

“Samo da razjasnimo kako se baš ništa ne mijenja. Ovo je tekst o epidemiji kolere 1832.”, poručila je uz fotografiju pasusa iz knjige Ruth Richrardson “Smrt, analiza i sudbina”.

“Neredi i pobune povezane s kolerom pojavile su se u nizu velikih gradova tijekom proljeća 1832. U prvim pobunama, siromašni su sumnjali kako bolest uopće postoji, vjerujući kako je sve izmišljotina vladajućih kako bi ih prisilili na odlazak u bolnice u kojima se obavljaju pokusi na živim ljudima te kako bi obuzdali populaciju”, ističe se u knjizi.

No postoji još jedna sličnost. Vlasti, koje nisu htjele izgraditi suvisli kanalizacijski sustav sve dok im doslovno fekalije nisu počele zaudarati u Parlamentu, za epidemiju su krivile puk.

“Svi vi pijanci, skitnice i nečisti oba spola, sada vas se treći put upozorava – smrt i pijančevanje idu ruku pod ruku. Smrt udara s najtočnijim i najpreciznijim strelicama razvratne i neumjerene”, navodi knjiga jednu od reakcija vladajućih.

