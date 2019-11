ZNATE LI ŠTO JE SEKUNDARNO HRKANJE: Prilično je opasno, a ako potraje može izazvati niz poremećaja i bolesti

Spavanje pored glasnog hrkača ne samo da testira vaše strpljenje nego i ozbiljno šteti zdravlju

Ljudi koji glasno hrču imaju veći rizik od niza bolesti prije svega jer možda pate apneje, ozbiljnog poremećaja tijekom kojeg spavač nakratko prestaje disati. No ako samo hrču više će patiti osoba koja spava pored njih ističe Bright Side koji je skupio više znanstvenih studija koje pokazuju koliko je i sekundarno hrkanje opasno.

Možda manjak sna zvuči bezazleno, no ako spavate pored kroničnog hrkača onda čak i kada spavate dugo, gubite više sati sna. I to je teško nadokaditi jer nije u pitanju vrijeme provedeno u krevetu nego kvaliteta spavanja, a pored hrkača ciklus REM i nonREM faze je poremećen.

Viši tlak, veća vjerojatnost nesreća…

Dugoročno, manjak sna za sobom povlači povećani rizik od depresije i anksioznosti, no već i jedna neprospavana noć može biti opasna. Neispavani ljudi imaju viši tlak, a zbog umora slabe im i kognitivne sposobnosti i koncentracija pa su skloniji nezgodama. Također, neispavani ljudi skloniji su prejedanju i u pravilu biraju nezdravu hranu što samo pogoršava situaciju.

Čak i ako je su partneri puni razumijevanja, hrkanje stavlja vezu na kušnju. Jedan od rješenja kojem pribjegavaju parovi je da spavaju odvojeno, no to samo stvara novi problem jer je uništava prisnost. S druge strane, neispavanost nužno izaziva i napetosti i okrivljavanje partnera, a svađe i negativna atmosfera u domu su ponovo povezani sa svim negativnim posljedicama kroničnog stresa , od promjena apetita do upala i slabljenja imuniteta.

Šteti partneru, ali ne i hrkaču

Zvuči očito, ali studija je pokazala kako partneri hrkača tijekom godina zarade oštećenja sluha kao da su 15 godina spavali pored stroja. No zanimljiv dio istraživanja Sveučilišta Queen u Kanadi koji je pratio četiri para je pokazao da sami hrkači nemaju gotovo nikakvih posljedica.

Buka ujedno podiže krvni tlak do razina koje mogu prilično opasne, osobito zato jer za sobom povlače niz krvožilnih bolesti,a što je veća razina buke, to je veći rizik od srnčanog i moždanog udara, problema s bubrezima, demencije i niza drugih bolesti. Istraživanje je proučavalo ljude koje žive u blizini zrakoplovnih luka, no obzirom na to da je pokazalo da je svaka buka veća od 35 decibela opasna, a hrkanje može doseći i do 80, vrijedi i za partnere hrkača.