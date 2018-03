ZNATE LI ŠTO JE BRUCELOZA: Bolest koja može biti jako teška za ljude, a ove skupine su posebno ugrožene

Osobe koje rade sa stočnim životinjama u najvećem su riziku da dobiju Mediteransku groznicu ili brucelozu.

Bruceloza je teška bolest koja se pojavljuje kod ljudi i to najčešće kod osoba koje se bave životinjama, najčešće stočari i veterinari. Razlog za to je činjenica da je uzročnik bruceloze Brucella abortus, melitensis, suis i canis – koje sve dolaze od životinja, točnije, goveda, ovaca, koza, svinja i pasa. Ova bolest uzrokuje infekcije i može postati teška.

Osim imena bruceloza, poznata imena za ovu bolest su undulirajuća groznica, malteška groznica, mediteranska groznica te gibraltarska groznica. Najčešći izvor zaraze su životinje s farme te njihovi sirovi mliječni proizvodi. Osim toga postoje slučajevi u kojima se osoba zarazila Brucellom od jelena, konja, losova, bizona, divljih zečeva, pilića ili pustinjskih štakora.

Ova bolest može se dobiti preko dodira sa sekretom ili ekskretom zaraženih životinja, te konzumiranjem mlijeka i ostalih mliječnih proizvoda zaražene životinje koji sadrže živuće uzročnike. Uglavnom se prenosi s životinje na čovjeka dok je prijenos sa čovjeka na čovjeka vrlo rijedak. Prostori u kojima se pojavljuje su uglavnom ruralnih obilježja, točnije, seoske sredine. Bruceloza se smatra profesionalnom bolesti mesara, veterinara, lovaca i farmera.



Simptomi bruceloze mogu se pojaviti naglo ili podmuklo

Bruceloza se pojavljuje kao akutna febrilna bolest s malo lokaliziranih znakova. Razdoblje inkubacije može trajati od pet dana do nekoliko mjeseci. Prosječno trajanje je oko dva tjedna. Početak je uglavnom jako nagao, te se počnu pojavljivati:

tresavica

vrućica

jaka glavobolja

bol u zglobovima

malaksalost

proljev

Mogući su i slučajevi gdje se ovi znakovi pojavljuju u manjem mjerilu bez proljeva, već osoba osjeti umor, glavobolju i malaksalost. Iz ovog razloga se bolest ne prepoznaje na vrijeme, već tek krajem dana kada se tjelesna temperatura povisi. Simptom bruceloze je i vrlo povišena tjelesna temperatura koja se povećava do 40 ili 41 stupanj. Uglavnom se smanjuje kroz noć do gotovo normalne uz obilno preznojavanje.

Simptom povišene tjelesne temperature traju od tjedan dana do pet tjedana, a prilikom povlačenja vrućice smanjuju se i nestaju i ostali simptomi. Kod nekih bolesnika je vrućica prolazna, dok se kod nekih ona vraća u valovima kroz nekoliko idućih mjeseci ili godina.

Kod bolesnika nakon početnog razdoblja vrućice se mogu razviti pretjerano mršavljenje, anoreksija, bol u abdomenu i zglobovima, dugotrajne glavobolje, slabost, bolovi u leđima i tijelu, nesanica, anksioznost i depresija. U čestim slučajevima pojavljuje se i opstipacija te može doći do povećanja limfnih čvorova. Kod 50% bolesnika javlja se i hepatomegalija ili uvećana jetra kao znak težeg oboljenja.

Oporavak dolazi nakon dva do tri tjedna, čak i bez liječenja. Kod nekih bolesnika bruceloza može prerasti u kroničnu bolest, a komplikacije su rijetke. S obzirom na to da se radi o unutarstaničnim mikroorganizmima, oni se teško liječe. Terapija će ovisi o točnom tipu uzročnika, ali će uglavnom sačinjavati antibiotike od četiri do šest tjedana. Terapija također uključuje mirovanje i odmaranje. Posebno je potrebno paziti na dodatne infekcije jer je u vrijeme bolesti organizam iscrpljen, a imunološki obrambeni sistem slab.

Potrebne mjere opreza kako do bolesti ne bi došlo

Iz tog razloga su nužne mjere opreza, posebice kod osoba koje se bave životinjama. Posljedice bruceloze mogu biti na cijelo stado radi čega je nužno provoditi stroge mjere opreza od strane veterinara i sanitarnih pravila. Dezinficiranje, praćenje i kontroliranje životinja glavne su mjere opreza. Osim toga je potrebno kontrolirati mlijeko i mliječne proizvode u čemu je najbolja zaštita pasterizacija mlijeka.