ZNATE LI KOLIKO JE ŠEĆER OPASAN? Konzumiramo ga u prevelikim količinama, a ovo su posljedice na organizam

U gotovo svakoj namirnici koju jedete nalazi se šećer. Nije loše kada se konzumira umjereno, no znate li koliko šećera je zapravo opasno za zdravlje?

Jedan od zabrinjavajućih podataka koji nikako ne ide u korist korištenju šećera je to što je u 2011. provedeno istraživanje koje pokazuje kako je u svijetu više pretilih nego pothranjenih osoba. Nastala je epidemija pretilosti, a na tu situaciju upozorava i Svjetska zdravstvena organizacija.

Dnevni unos šećera ne bi smio prelaziti 5% od ukupne energije koju zapravo dobivate preko hrane. To bi za muškarce bilo oko 35 grama, a za žene 25 grama dnevno. Pokušajte si predočiti koliko šećera vi zapravo uzimate na primjeru šećera za kavu iz kafića – ta mala vrećica sadrži 5 grama šećera, ako u kavu stavljate dvije, već ste unijeli skoro pola dnevnog unosa. U ovo nismo ubrojili sav drugi šećer koji konzumirate u danu. Studije pokazuju kako u danu koristimo po 10 puta više šećera nego bi smjeli i trebali. Šećer je opasan za zdravlje ukoliko se konzumira u velikim količinama i to duže vrijeme, a to je i dokazano kroz promjene u metabolizmu.

Mnoge namirnice koje konzumiramo sadrže mnogo šećera u raznim oblicima, a da to niti ne znamo. Fruktoza je najslađi prirodni šećer, a sastoji se od glukoze i galaktoze. Polisaharidi kao što je škrob nalaze se u žitaricama, a to su molekule koje se sastoje od mnogo jedinica glukoze. Najbolja opcija su ugljikohidrati dugih lanaca koji se sporo razgrađuju u krvi te ne stvaraju šok za organizam, točnije nagli pad ili porast razine šećera u krvi.



Štetnost šećera za zdravlje

Najpoznatija loša strana konzumiranja šećera je poticanje debljanja te uzrokovanje dijabetesa tipa II ili šećerne bolesti. Ovo su još neke od loših strana šećera:

šećer potiče debljanje – u njemu se nalazi visoka razina fruktoze koja potiče jetru da učinkovitije pohranjuje masti. Iz tog razloga konzumiranje fruktoze navodi nakupljanje masti oko jetre što može uzrokovati njenu oslabljenu funkciju te bolesti jetre koja se inače povezuje s pretjeranim konzumiranjem alkohola

potiče stvaranje dijabetesa – iako konzumiranje šećera nije jedina stvar koja će poticati stvaranje dijabetesa tipa II, postoji snažna poveznica. Šećer povećava indeks tjelesne mase, a to je poznati čimbenik rizika za dijabtetes

povećava rizik od srčanih bolesti – studije iz 2014. godine pokazuju kako ljudi koji konzumiraju više šećera imaju veći rizik od dobivanja srčanih bolesti, a učinak je jednak kod muškaraca i žena. Kako šećer može poticati stvaranje dijabetesa i pretilosti, sve su to čimbenici koji povećavaju rizik od nastanka srčanih bolesti. Uz to šećer povisuje razinu triglicerida, ukupni loš kolesterol te krvni tlak i šećer u krvi.

ukrućuje krvne žile – više šećera stvara više inzulina u krvi što potiče glatko mišićno tkivo da raste brže nego što je normalno. To izaziva ukrućivanje krvnih žila što može povećati krvni tlak te rizik od srčanog ili moždanog udara.

potiče ovisnost – za šećer se smatra da može stvoriti veću ovisnost od kokaina. On potiče oslobađanje kemikalija opiodia i dopamina. Kao i kod droge, ljudi razvijaju toleranciju na šećer što znači da nam je uvijek potrebno još više kako bi mislili da nam je dovoljno. Istraživanja su također pokazala da kada se šećer uskrati da može doći do anksioznosti i tjeskobe što su iste reakcije kada se ovisniku uskrati droga.

Osim navedenog, šećer će uzrokovati više gladi i žeđi nego što bi vam mogao isto utažiti. Stvara osjećaj gladi, a još je gore kod dijabetesa kada se spriječi lučenje leptina u tijelu, a to je hormon koji mozgu daje obavijest da je tijelo sito. Uz to, kao i kod kave, šećer stvara samo prividnu i kratku budnost. Konzumiranje šećera dati će vam navalu energije, ali ona će brzo nastati i zamijenit će ju umor. Od njega se brže stari, koža se više suši te bore postaju vidljive puno ranije no što bi to htjeli. Šećer je iznenađujuće povezan i sa stvaranjem depresije. Istraživanja su pokazala kako postoji povezanost između konzumiranja slatkog i depresije koja se razvija tek s vremenom.

Ovo dakako ne govori da morate iz svoje prehrane potpuno izbaciti šećer, ali znači da trebate paziti na njegov unos. Šećer možete zamijeniti zdravim grickalicama uz koje, osim što nećete izazivati bolesti, ćete hraniti tijelo potrebnim hranjivim nutrijentima. Također postoji i zdrava čokolada koja, za razliku od šećera, pomaže zdravlju krvnih žila. Za sve postoji drugi način, a zamijeniti šećer stvarno nije teško.