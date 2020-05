ZNANSTVENIK LAUC PODIJELIO ISTRAŽIVANJE O SMRTNOSTI OD COVIDA-19: Ovih pet faktora značajno utječe na negativan ishod liječenja

Molekularni biolog Gordan Lauc podijelio je rezultate britanskog istraživanja koje je analiziralo 5863 osobe preminule od COVIDA-19 te utvrdilo faktore koji povećavaju šanse za smrt

Hrvatski znanstvenik, molekularni biolog Gordan Lauc, na svome je Facebook profilu objavio zaključke istraživanja provedenog u Velikoj Britaniji koji se tiče smrtnosti od koronavirusa. Istraživanje je analiziralo 5863 smrti od COVIDA-19 u britanskim bolnicama, a Lauc je izvukao i podijelio šest bitnih zaključaka.

Prije svega, istaknuo je da je starost daleko najveći faktor rizika smrti od COVIDA-19. “Ako završite u bolnici zbog teškog oblika COVIDA i imate manje od 40 godina, gotovo sigurno ćete se oporaviti, ako imate manje od 70 godina, isto imate izvrsne izglede. Iznad 70. godine života rizik se podiže i kod onih iznad 80 godina postaje značajan. Slučajevi mladih ljudi koji su umrli su iznimke koje su medijski atraktivne, no ne treba ih smatrati pravilom (tipa kao kad netko umre jer ga ubode pčela, ili udahne mrvicu kikirikija)”, napisao je Lauc.

Drugi faktor rizika od smrti je i spol. “Žene svih dobnih skupina su imale upola manju smrtnost od muškaraca. Tu ne možemo puno učiniti, no žene se obično više brinu pa mislim da je jako važna informacija to da su manje rizične sve dobne skupine žena”, istaknuo je znanstvenik.

Pretili ljudi među najrizičnijim skupinama

Dva faktora koja također dosta utječu na smrtnost od koronavirusa, pokazalo je istraživanje, u mnogim su slučajevima povezana. Naime, radi se o debljini i dijabetesu.

“Debljina je iznimno velik faktor rizika i kod onih jako debelih (BMI>40) ima veći utjecaj od spola. ‘Malo’ debeli, oni s BMI od 30-35, imaju cca 27 posto veći rizik od mršavih, što recimo meni osobno nije dovoljno jak argument da preskočim onaj dodatni kolačić koji me veseli…

Dijabetes, posebice nekontrolirani, je značajan faktor rizika, no bitno manji od dobi, tako da mladi (tipa mlađi od 60 ili 70 godina) dijabetičari zapravo nisu visoko rizična skupina”, naveo je Lauc.

Koronavirus je, istaknuo je Lauc, posebno utjecao na smrtni ishod kod osoba kojima su presađeni organi. Kod drugih kroničnih bolesnika, istraživanje nije pokazalo toliku smrtnost.

“Od svih drugih bolesti, jedino su transplantirani bolesnici imali značajno velik rizik. Sve ostalo (tumori, upalne bolesti, autoimune bolesti) je osobe stavljalo u kategoriju rizika zdrave osobe koja je starija nekoliko godina, tako da to ne bi trebalo biti izvorom straha za njih osobno, ili članove obitelji koji se brinu da ih ne zaraze”, pojasnio je molekularni biolog.

Visokotlakaši su relativno sigurni

No, istaknuo je kako se jedan često isticani faktor rizika nije pokazao presudnim kod smrti od koronavirusa. Radi se o visokom tlaku.

“Za razliku od početnih informacija iz Kine, visoki tlak se nije pokazao faktorom rizika. Kako je ovo daleko veća studija od kineske, mislim da joj možemo vjerovati i osobe s kontroliranim visokim tlakom ne smatrati rizičnom skupinom”, uvjeren je Lauc.

Ustvrdio je kako koronavirus nije bezazlen, ali to ne znači da od njega umiru oni koji bi preminuli za nekoliko mjeseci.

“Kao zaključak možemo utvrditi da Covid-19 nije bezazlena bolest i da doista može ubiti puno ljudi, koji bi inače poživjeli još dosta. Nikako ne možemo reći da Covid-19 ubija samo one koji bi ionako za par mjeseci umrli. No, isto tako možemo zaključiti da svi mlađi od 70 godina nisu jako ugroženi, osim ako su baš iznimno debeli. Česti komorbiditeti (dijabetes, visoki tlak, razne autoimune i upalne bolesti) koji su prethodno uvršteni u rizične skupine, zapravo nisu jako rizični. Dakle razloga za osobni strah i paniku nema, no potrebno je odgovorno ponašanje da ne prenesemo virus nekome koga taj virus može ubiti”, zaključio je znanstvenik.

