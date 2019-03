ZNANSTVENICI OBJAVILI RAT ANTIVAKSERIMA: Konačno dokazano ima li cjepivo protiv ospica veze s autizmom

Svjetska zdravstvena organizacija već je ove godine prozvala antivaksere jednom od 10 najvećih prijetnji globalnom zdravlju

Cjepivo protiv zaušnjaka i ospica nema veze s autizmom kod djece, pokazala je desetogodišnja studija danskih stručnjaka na čelu s dr. Andersom Peterom Hviidom sa Statens Serum instituta u Kopenhagenu.

Konačno veliko istraživanje

Antivakseri bruje o opasnom mitu više od 20 godina, nakon što je gastroenterolog Andrew Wakefield 1998. godine iznio hipotezu da cjepivo protiv ospica, zaušnjaka i rubeole (MMR) uzrokuje autizam.

Naime,budući da se simptomi autizma često pojavljuju kod djece između 12 do 15 mjeseci, neposredno nakon primanja cjepiva, Wakefield se zapitao postoji li poveznica i uzburkao struku, ali i javnost. Tvrdnje su mu opovrgnute još 2002. studijom objavljenom u američkom znanstvenom časopisu New England Journal of Medicine, no ona nije bila toliko ospežna da bi joj se vjerovalo.

Sada su znanstvenici konačno začepili usta poznatom liječniku, ali i svim ljudima koji se protive cijepljenju djece. Studijom na više od 650.000 djece zaključili su kako cjepivo doista ne igra nikakvu ulogu u oboljenju od autizma.

‘Antivakseri su prijetnja globalnom zdravlju’

U istraživanju je obrađeno i 6517 slučajeva autizma, što je dodatno pomoglo donošenju konačnog zaključka. Također, nije se stalo samo na MMR cjepivu već su se istraživači koncentrirali i na druga cjepiva koja su uz njega djeca primila. Dakle, ništa se nije prepustilo slučaju i autori studije vjeruju da su bliže cilju koji podrazumijeva prekid širenja mitova o cjepivu i autizmu.

“Živimo u svijetu gdje znanstveno utvrđeni podaci nemaju dovoljnu vrijednost i zato pozivamo sve da mitove o cijepljenju označe kao takvima i pozovu se na ovo istraživanje, koje nudi sve relevantne činjenice”, naglasio je uvodu studije Saad Omer iz Škole za javno zdravlje u Atlanti.

Svjetska zdravstvena organizacija već je ove godine prozvala antivaksere jednom od 10 najvećih prijetnji globalnom zdravlju, uz onečišćenje i klimatske promjene, piše Daily Mail.