ZNANOST KONAČNO IMA ODGOVOR NA VELIK MISTERIJ LJUDSKOG TIJELA: ‘Pronašli smo granicu ljudske izdržljivosti. Evo gdje je’

Američki znanstvenici koji su istraživali ekstremne sportaše među kojima i avanturističke duše koje su pet mjeseci provele trčeći širom Sjedinjenih Država izračunali su koja je gornja granica ljudske fizičke izdržljivosti.

Zaključak je da gornja granica izdržljivosti odgovara fizičkoj aktivnosti u kojoj je potrošnja energija 2,5 puta veća od osnovnog metabolizma, navodi se u radu objavljenom u srijedu u časopisu Science Advances što znači da su po tako visokoj granici ljudi jedinstveni među primatima.

To je vjerojatno nešto što smo naslijedili od lovaca tijekom dva milijuna godina, napominju znanstvenici.

Granica ljudske izdržljivosti mjeri se u odnosu na osnovni metabolizam – količinu kalorija koju tijelo sagorijeva u minuti da bi funkcioniralo u mirovanju.

Tim predvođen Hermanom Pontzerom, profesorom evolucijske antropologije sa sveučilišta Duke postavio je gornju granicu na 2,5 puta veću potrošnju kalorija od temeljne.

Na kraće razdoblje u ekstremnim atletskim disciplinama poput triatlona ili maratona ljudi mogu povećati potrošnju energije pet ili čak i deset puta iznad metaboličke potrošnje u mirovanju.

No postoji točka u kojoj će potrošnja energije u takvim aktivnostima pasti na tri puta veću od temeljne, kažu znanstvenici jer je naprosto nemoguće da ljudi zadrže ekstremno visoku razinu aktivnosti više od nekoliko tjedana.

Kako bi došli do tih zaključaka znanstvenici su pratili pet muškaraca i jednu ženu tijekom njihove utrke po Sjedinjenim Državama od siječnja do lipnja 2015. kad su pretrčali oko pet tisuća kilometara od Los Angelesa do Washingtona. To je ekvivalent jednog maratona dnevno, šest dana tjedno tijekom 20 tjedana.

“Svi su oni gubili na težini. Trošili su ‘gorivo’ brže nego što su ga nadoknađivali”, rekao je Pontzer.

“Koliko mogu proizvesti najviše kalorija koje dnevno mogu potrošiti?”, pitao se znanstvenik i došao je do odgovora od oko 4000 kalorija dnevno koliko je maksimum koji ljudski probavni trakt može izvući iz hrane.

Ispitanici su unosili osam litara vode dnevno tijekom utrke po Americi i trošili oko 6000 kalorija dnevno, no ljudski probavni trakt bez obzira na količinu unesene hrane dnevno može izvući energije od najviše 4000 kalorija pa se ljudska probava pokazala uskim grlom a ne drugi organi poput pluća ili srca.

“Ako trošite više od 4000 kalorija gubite svaki dan na težini. Pa to nije dugoročno održivo. Možete to nekoliko dana, tjedana no ne možete tako stalno”.