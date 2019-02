ZNAKOVI ŽIVČANOG SLOMA: Saznajte kako ih najlakše prepoznati, ali i spriječiti da se ponovno pojave

Svakodnevne stresne situacije mogu s vremenom dovesti do dugotrajnih posljedica, ali i psihičkog sloma.

Živčani slom je zapravo dugotrajna stresna situacija iz koje se ne možemo samo tako maknuti te postajemo privremeno nesposobni za funkcioniranje. Uglavnom se javlja nakon dugotrajnih stresnih situacija u kojima nemamo kontrolu. Živčani slom nije medicinski pojam i ne smatra se duševnom bolesti, već se taj izraz koristi u narodu. To što nije klinički ne znači da se ne radi o ozbiljnom problemu jer ponekad može biti nemoguće izdržati dan ako do njega dođe.

Znakovi živčanog sloma dolaze polako

Mnogi ljudi su pod stresom, doživljavaju simptome anksioznosti i depresije, ali rijetki rade nešto u vezi toga. Stres utječe na svaki dio vašeg organizma, uključujući i obrambeni sustav. To znači da osoba koja je pod dugotrajnim stresom automatski ima veće šanse da se razboli i sporije i teže oporavlja od nekih slabijih bolesti. Također će biti više podložna dobivanju parazita ili gljivica, a posebice alergija. Osim toga osoba koja je pod stresom i osjeća simptome anksioznosti će imati poteškoće sa dobivanjem kvalitetnog sna, a to uvelike utječe na kvalitetu cjelokupnog života. Iako se uglavnom lako prepoznaje, ovo su najčešći simptomi i znakovi živčanog sloma.

Dugotrajne glavobolje i osjećaj napetosti

Kada smo pod stresom to se može osjetiti na fizičkoj i psihičkoj razini. Mogu vas boljeti mišići, kosti, možete biti ukočeni ali i češće će vas boljeti glava. Mišići vrata postaju posebno napeti pa zbog toga nije čudno da osjećate bol u glavi ili napetost u predjelu vrata i glave. Dugotrajne glavobolje su razlog da posjetite liječnika, nemojte to ignorirati.

Nepravilan rad srca i otežano disanje

Otežano disanje i brzo kucanje srca jedni su od prvih simptoma koji se pojavljuju u stresnim situacijama. Ako doživljavate ove simptome kada posrijedi nije stresna situacija, moguće je da ste došli do nervnog sloma. Uz to je moguće da se pojavljuje nekontrolirano znojenje i bol u prsnom košu. Svi ovi simptomi slični su onima koji se pojavljuju prilikom paničnog napadaja. Ako se ovakvo nešto događa više od jednom tjedno, posjetite liječnika.

Problemi sa probavom

Neuobičajene boli u abdomenu ili bilo kojem drugom dijelu trbuha mogu ukazivati na to da vas muči stres. Bolovi u trbuhu su jako čest simptom anksioznosti, tjeskobe i stresa. Mnoge bolesti crijeva i želuca za uzrok imaju stres, pa tako i sindrom iritabilnog crijeva. Glavni simptomi su zatvor, proljev, povećanje boli i nadutost. Oslabljen apetit, neobjašnjivi bolovi u želucu ili problem sa ritmom pražnjenja mogu biti znak živčanog sloma.

Depresija i neobično maštanje

Osjećaj kao da ne pripadate svom gradu, obitelji ili društvu zapravo je jako čest kod ljudi koji pate od stresa. Depresija i teške misli se mogu pojaviti nakon dugotrajnog stresa koji se ne liječi. Možete dobiti osjećaj kao da nemate nikakvu kontrolu nad svojim životom radi čega počinjete biti indeferentni prema nekim veselim životnim situacijama. Depresija uzrokuje i mnoge druge simptome kao što su poremećaji spavanja, problemi s apetitom, gubitak težine, neobjašnjivi bolovi u tijelu.. Uz to se često može javiti maštanje o tome da pobjegnete negdje daleko, gdje vaše brige ne postoje. Maštanje o bijegu i odlasku dio je obrambenog mehanizma protiv stresa. Ukoliko je jedino odlazak ono što vidite kao rješenje svojih problema, pokušajte razgovarati s nekim. Nije uvijek sve samo crno ili bijelo.

Teško donosite odluke i ne možete se ništa odlučiti

Jedan od najranijih znakova stresa može biti teško odlučivanje oko banalnih i jednostavnih stvari kao što je odabir toga što ćete jesti. Ovo lako daje do znanja da nešto nije u redu s vašim mentalnim zdravljem. Pozadina toga je zapravo strah od toga da donesete lošu odluku koja će imati teške posljedice s kojima se nećete moći nositi. Ujedno objašnjava kako niste sigurni što želite u svom životu, čak i kada se radi o najmanjim sitnicama. Sumnja u sebe i svoje sposobnosti jedan je od prvih znakova mentalnog sloma.

Izbjegavanje društva i izlazaka

Ukoliko ste primijetili da često izbjegavate izlaske ili druženja s ljudima koji su vam dragi, moguće je da se u pozadini krije neki veći problem. To ne mora značiti da ne volite ljude oko sebe, već da smatrate da ne možete podnijeti ispitivanja, napore i čak uobičajene razgovore. Logično je da kada se ne osjećate dobro imate potrebu izbjegavati ljude, ali upravo to je ono što vam je u takvim trenucima potrebno. Trebate razgovarati s nekim, pokušavati izbjeći usamljenost i reći nekome svoje probleme. Ako niste voljni razgovarati o svojim problemima, kada čujete tuđe, možda ćete uvidjeti kako vaši ni nisu tako strašni.

Pretjerano konzumiranje alkohola ili droge

Sabotiranje samih sebe jedan je od znakova živčanog sloma. Iako znate da nedovoljno spavanja, natrpavanje obavezama ili konzumiranje alkohola nije dobro za vas, ipak to činite. Smatrate da zaslužujete da se opustite i radite ono što vi volite, a to je zapravo tihi poziv upomoć. Namjerno nanošenje štete samima sebi govori kako zapravo želite da netko primijeti da vam nije dobro i da se nešto čudno događa s vama. Sjednite i razmislite kako bi otkrili u čemu zapravo leži problem.

Nagomilavanje obaveza

Kod osoba koje pate od depresije ili neke razine tjeskobe mogu se dogoditi dvije krajnosti – potpuno zatvaranje u sebe i izbjegavanje obaveza ili preuzimanje svih obaveza na sebe. Nagomilavanje obaveza vam možda odaje dojam kao da ste korisni, da ispunjavate svoju ulogu i da ste dobro. To zapravo govori kako se ne želite pozabaviti sa pravim problemima koje doživljavate, a sve vaše obaveze samo su bijeg od stvarnosti. Nemojte si to dopuštati jer si time samo još više gomilate stres koji ionako osjećate. Nagomilavanjem obaveza samo potičete svoj organizam da dođe do živčanog sloma.

Sve se može riješiti razgovorom i opuštanjem

Premda se često čini kako su problemi koje imate iznimno veliki, ne mora uvijek biti tako. Prije svega bi bilo potrebno da otkrijete koje sve probleme imate i što vas zapravo muči. Nakon toga razgovarajte s nekim o tome. To može biti neka osoba koja vam je bliska, ali i stručna osoba koja će vam zaista pomoći riješiti sve što vas muči. Bitno je da imate pozitivan stav i vjerujete da ste sposobni i da se svaki problem može riješiti ako ga se dovoljno čvrsto primite.