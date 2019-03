ZIMI SE LAKŠE ŠIRI NEUGODAN NOROVIRUS: On će vas brzo strpati u krevet, a nakon toga slijedi ‘eksplozija’

Lijeka nema pa vam ostaje samo preležati bolest i paziti da nikoga ne zarazite

Iako zaraza norovirusom prijeti tijekom cijele godine, zimi su češće epidemije, obzirom na to da se puno više vremena provodi u zatvorenim prostorima pa uz nazive želučana gripa i trovanje hranom, noroviros nazivaju i virus zimskog povraćanja. A upravo je to jedan od ključnih simptoma.

Prvi simptomi nakon 12 sati

“Virus će vas brzo strpati u krevet i proći će nekoliko dana prije nego što vam bude bolje” ističe dr. Nicola Williams. “Najčešće, pacijent će se odjednom početi osjećati loše. Ubrzo slijedi povraćanje, najčešće eksplozivno, a potom izrazito vodena dijareja. Dosta pacijenata ima grčeve i bolove u žeulucu, a javlja se i glavobolja i vrućica”, upozorava dr. Williams.

Prvi simptomi se obično javljaju 12 do 48 sati nakon prvog izlaganja virusu, a najveći problem, tj najveći razlog zašto je toliko zarazan je to što će oboljeli i dva tjedna nakon što ozdravi izbacivati virus, prvenstveno u fekalijama. “Ako postoji i neki drugi zdravstveni problem, to izbacivanje virusa može potrajati i mjesecima” ističe dr. Williams.

Gel za dezinfekciju ne pomaže

Virus se širi u mikroskopskim česticama fekalija ili rigotine koje ulete u usta druge osobe. “Izimno je zarazan, a epidemije su najizglednije u mjestima gdje više ljudi boravi zajedno primjerice školskim, studentskim i staračkim domovima ili kruzera” kaže za Mirror dr. Williams.

Dodaje kako zarazu nije uvijek moguće izbjeći zarazu, ali mjere opreza ipak postoje. “Ne oslanjajte se na gelove za dezinfekciju ruku jer oni neće ubiti virus. Perite ruke vodom i sapunom 20-ak sekundi, oprilike koliko vam treba da dvaput otpjevate ‘Sretan rođendan ti’. Osobito pazite na pranje ruku ako je netko od ukućana bolestan.

Pazite da ne dehidrirate

Kako je za zarazu sasvim dovoljno dotaknuti površinu koja je kontaminirana virosom (i potom preniujeti virus s ruke u usta) Williams sugerira i da dezinficirate sve površine i koristite drugu krpu da potom prebrišete. “Posteljinu i ručnike perite odvojeno na 90 stupnjeva Celzijevih. Izbjegavajte sirovu hranu”, kaže.

Dobra stvar je u tome da simptomi nestaju sami od sebe, nakon dva, tri dana. Do tada je važno paziti da ne dehidrirate.

“Ako želite jesti najbolje je da se držite se klasičnih juha, riže i kruha. Svakako izbjegavajte gazirana pića jer će samo pogoršati proljev. Bebe uobičajeno nastavite hraniti mlijekom, no svakako se posavjetujte s liječnikom ako biste trebali davati još vode ili slično. I najvažnije, odmarajte se”, zaključuje.