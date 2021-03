ŽENE LOŠIJE PODNOSE COVID CJEPIVA OD MUŠKARACA? Razlika je golema, pogledajte ove podatke! Postoji nekoliko objašnjenja

Vjerojatno znate da postoji rizik od razvoja manjih nuspojava nakon primanja bilo kojega od COVID-19 cjepiva odobrenih za uporabu. No, ono što vjerojatno ne znate jest da podaci jasno pokazuju kako više žena nego muškaraca prijavljuje nuspojave nakon cijepljenja.

Studija koju su krajem veljače objavili Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) prikupila je podatke iz prvoga mjeseca primjene cjepiva u SAD-u i otkrila jasnu spolnu podjelu. Nacija koja je dobila 13,7 milijuna doza cjepiva imala je mogućnost prijave bilo kakve nuspojave koju su osjetili.

Od 6994 ljudi koji su zapravo prijavili nuspojave, 79,1 posto njih bile su žene. No, čini se da ovo nije slučajnost. Drugo istraživanje CDC-a, objavljeno u veljači, pokazalo je da su svih 19 osoba koje su doživjele ozbiljnu i potencijalno za život opasnu alergijsku reakciju nakon primanja cjepiva Moderna bile žene – kao i 44 od 47 ljudi koji su iskusili reakciju nakon primanja cjepiva Pfizer-BioNTech.

Anegdotalno gledano, i dokazi postoje: u nedavnom članku za New York Times, Shelly Kendeffy, 44-godišnja medicinska tehničarka na State Collegeu u Pennsylvaniji, ispričala je da su ona i njezini kolege – osam muškaraca i sedam žena – nakon što su dobili drugu dozu cjepiva Moderna, imali drastično različite reakcije.

Šest žena je navodno imalo bolove u tijelu, groznicu i umor; jedna je i povraćala. Međutim, samo je četvero njih imalo vrlo blage simptome, a četvero uopće nije imalo simptoma. Iako se Kendeffy, koja je također imala simptome slične gripi, osjećala bolje u roku od 24 sata i kaže kako “ne bi ništa promijenila”, također je priznala da “nije znala što očekivati”.

Evo što trebate znati o razlozima zbog kojih bi žene mogle doživjeti neke gore nuspojave od cjepiva protiv bolesti COVID-19.

ISTRAŽIVANJE OTKRILO JEDNU STVAR NA KOJOJ PADAJU SVE ZAŠTITNE MASKE: Kirurške i one od tkanine prošle su najbolje

