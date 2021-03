ŽENA TIJEKOM MJESEČNICE POČELA KRVARITI IZ – OČIJU: ‘Doktore, pomozite, plačem krvave suze!’ Na Hitnoj ovo nikad nisu vidjeli

Liječnike je zbunio izuzetno rijedak slučaj 25-godišnje žene iz Indije kojoj su potekle “krvave suze”. Liječnici su ispričali kako je došla na Hitnu u bolnicu u Chandigarhu i rekla da plače krv. Udana žena nije imala nikakvih bolova ili nelagode, ali objasnila je kako joj se ista stvar dogodila i mjesec dana prije.

Prošla je različita oftalmološka i radiološka ispitivanja i svi su nalazi bili apsolutno normalni. Nije imala nikakva unutrašnja krvarenja, ni obiteljsku anamnezu krvarenja iz očiju, ni bilo kakve druge probleme s očima.

Nakon još malo istrage, liječnici su shvatili da su se oba puta krvave suze dogodile tijekom ženina menstrualnog ciklusa. Na kraju su joj dijagnosticirali tzv. zamjensku menstruaciju. Ovo čudnovato stanje je na Medizzyju opisano kao “ciklično krvarenje koje se javlja tijekom menstruacije iz ekstragenitalnih organa”, a najčešće je u pitanju nos.

“Međutim, krvarenje se može dogoditi i iz usana, očiju, pluća i želuca”, dodaje se na toj stranici. Slučaj ove Indijke istaknut je u časopisu “British Medical Journal”, a autori studije kažu kako hormonalne promjene tijekom menstruacije utječu na “krvožilnu propusnost” u tim organima, što rezultira krvarenjem.

In a #rare medical case that has baffled doctors, a #woman complained that she has been #bleeding from her #eyes. #RedTears #Chandigarh #BleedingEyes #periods #menstruation #OcularVicariousMenstruationhttps://t.co/t0I5dTu93Q

— India.com (@indiacom) March 18, 2021