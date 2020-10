ŽENA DOŽIVJELA HOROR PRI TESTIRANJU NA KORONU: Komadić brisa puknuo i zabio joj se u pluća; kriva je – medicinska sestra

Štapić za testiranje na koronavirus otkinuo se i zabio u pluća žene kada je bio umetnut u cijev za disanje koju je imala na vratu, piše u medicinskome izvješću. Ova 51-godišnjakinja nedavno je operirana i stavljena joj je traheostoma – cijev umetnuta u grlo koja omogućava disanje bez upotrebe nosa ili usta.

Zbog straha od Covida-19, dok je sirota žena ležala u bolnici, medicinska sestra ju je testirala na koronu i to na način da joj je gurnula normalni bris kroz rupu na vratu – jer, kako rekosmo, pacijentica nije koristila nos i usta za disanje.

No, štapić, koji je dizajniran tako da pukne kako bi mogao stati u epruvetu za slanje u laboratorij, slomio se već pri samome postupku. Jedan kraj štapića otpao je i zabio se u ženina pluća. Komadić brisa nije bio vidljiv na rendgenu i CT snimkama, ali medicinari su primijetili neobično oticanje u desnome pluću pacijentice.

