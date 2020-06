ZBOG ZNATIŽELJE ZAVRŠIO NA OPERACIJI: Dječak (11) je tjedan dana trpio stravičnu bol jer se bojao reći roditeljima što si je zagurao u penis

Znatiželjni jedanaestogodišnjak trpio je bol tjedan dana nakon što je stavio 20 magnetskih kuglica u svoj penis i to nije rekao roditeljima. Djetetu iz Dongguana u Južnoj Kini bila je potrebna operacija na mokraćnom mjehuru kako bi se uklonile igračke od neodimija, poznate kao “Buckyballs”.

Patio je od krvi u mokraći, među ostalim simptomima, punih tjedan dana jer se previše bojao reći roditeljima što je učinio. Tek kada su dječaka odvezli u lokalnu bolnicu otkrili su pravi uzrok njegovih tegoba, rekao je Li Honghui, glavni urolog u dječjoj bolnici Dongguan.

Dječaku, čiji su simptomi uključivali učestalo mokrenje i bol pri mokrenju, liječnici su pronašli niz od 20 magnetskih kuglica u mjehuru, što je izazvalo bolnu upalu. Doktor Li obavio je cistoskopiju – endoskopiju mokraćnog mjehura – tijekom koje je uspio izbrojiti sada već hrđave magnete u djetetovu organu.

Shock X-ray shows 20 magnetic balls boy had inserted in his penis and left there for a week https://t.co/05LY6YFAYK

— The Sun (@TheSun) June 5, 2020