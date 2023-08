Kalifornijska manekenka Lauren Wasser je gotovo umrla nakon sindroma toksičnog šoka (TSS) izazvanog tamponom. Lauren, kojoj su obje noge amputirana zbog TSS-a, otvoreno je opisala svoje iskustvo u podcastu "The Diary Of A CEO" s Stevenom Bartlettom kako bi druge upozorila na opasnost.

Pronašli ju bez svijesti

Kad su se simptomi pojavili, 35-godišnjakinja je prvo osjećala simptome slične gripi. Kasnije su je policajci našli bez svijesti, prekrivenu povraćotinom i izmetom, na podu spavaćeg sobe, nakon što ih je majka pozvala da provjere njezino zdravstveno stanje. Hitno su je odvezli u bolnicu, gdje joj je temperatura dosegnula 41.6 °Celzijev prije nego što je doživjela srčani udar i bila stavljena u medicinski induciranu komu.

Infektolog je zatražio od medicinskog osoblja da provjere je li koristila tampon i nakon provedenog testa, dijagnosticirali su joj TSS. Kada se probudila iz kome, saznala je da je oštećenje njezinih nogu od gangrene nepopravljivo i da su joj liječnici morali amputirati noge.

'Noge su gorjele, bilo kao da ih netko pali'

"Moje su noge gorjele, bilo je kao da mi netko pali nogu, osjećaj pečenja je bio nesnosan", rekla je Bartlettu u podcastu. "Moja desna noga bila je gora od lijeve, prsti na lijevoj nozi su postajali ljubičasti, ali na desnoj strani bilo je više oštećenja, moglo se primijetiti. Tada se pojavila zabrinutost da mi trebaju amputirati desnu nogu kako bi spasili moj život ili bih umrla."

Lauren je saznala za amputaciju slučajno, jer je preko čula medicinske sestre koja je razgovarala na telefonu. "Ležim tamo, moja soba je prazna i čujem medicinsku sestru iza zavjese, kaže: 'Ovdje imam mladu djevojku, ima 24 godine, kojoj će trebati amputacija desne noge ispod koljena'", objasnila je. "Sjećam se da sam se okrenula i razmišljala, 'Govori li ona o meni, govori li da mi trebaju amputirati nogu?'. I počela sam vrištati, vrištala sam za svojom majkom, mojim kumom, vrištala sam za svima, govoreći; 'Ne dajte toj osobi da me dotakne'. Nisam bila svjesna ozbiljnosti situacije za sebe. To je bio prvi put da sam čula riječ amputacija."

Nisu smjeli davati analgetike: 'Osjećala sam se kao da me morski pas izmaskrirao'

S 50-postotnom šansom da joj se barem lijeva noga spasi, Lauren se tada odlučila da je neće amputirati. Nakon operacije, rečeno joj je da joj se ne može davati nikakva analgetska terapija. "Tako su me 24 sata stavili u zasebnu sobu i osjećala sam apsolutno sve što mi je učinjeno, vrištala sam, plakala, osjećala sam se kao da me morski pas upravo j***o izmasakrirao. Moja majka nije mogla biti u sobi, nitko nije mogao biti jer sam vrištala, plakala i uhvatila me panika . Ne samo da je bilo traumatično što mi je noga odrezana, nego i osjećaj da moram stvarno osjetiti što mi je upravo učinjeno, bilo je na nekom drugom nivou."

Lijeva noga joj je nanosila toliko bolova tijekom sljedećih šest godina da je i nju morala amputirati, netom prije nego što je napunila 30 godina. Sada je Lauren posvetila svoj život podizanju svijesti o TSS-u. "[Tamponi] se proizvode korištenjem kloriranog izbjeljivača, dioksina i sintetičkih vlakana, koji stvaraju savršenu oluju u našem tijelu", rekla je u podcastu.

"Radim s majkom koja je izgubila svoju tinejdžersku kćer od TSS-a kad je imala 18 godina - Madeline Mosby. Kroz tamu i traumu te tragedije, udružile smo snage i želimo promijeniti svijet i zagovarati i donositi zakone. Ona je napravila puno osnovnog rada kao što je osnivanje njene zaklade DontShockMe.org. Radimo na donošenju zakona.", zaključila je.