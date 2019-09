ZBOG SITNE OZLJEDE DALA JE ODREZATI NOGU: ‘Trpjela sam razarajuću bol šest godina, ovo je bio potez očajnika’

Ispostavilo se da je djevojka s vremenom razvila tzv. kompleksni regionalni bolni sindrom

Helena Stone (22) ozlijedila je nogu u nesreći na kajaku prije šest godina. Njezin se život otad pretvorio u agoniju kojoj se nije nazirao kraj. Djevojka je trpjela tolike bolove da više nije mogla ni hodati ni raditi najosnovnije stvari, kao što je tuširanje.

Kaže kako je bol bila stalno prisutna, a osjećala ju je kao da joj se užarena žica omotala oko desne noge. Zbog silne patnje koju je svakodnevno proživljavala, Stone je donijela najveću odluku u svojemu životu – amputirat će nogu koja joj uništava život!

‘Samoubilačka bolest’

Operacija je obavljena početkom rujna, a sada, dva tjedna poslije, Helena je uspjela ustati uz pomoć štaka te uskoro kreće na rehabilitaciju, gdje će naučiti hodati s protezom, piše Daily Mail.

Ispostavilo se da je djevojka s vremenom razvila tzv. kompleksni regionalni bolni sindrom, upalnu bolest vezivnog tkiva koju prati poremećaj cirkulacije, a koja se u siromašnijim dijelovima svijeta naziva samoubilačkom bolešću, zbog nedostatka osviještenosti, potpore pacijentima i suvremene medicine.

Ipak, negativno iskustvo nije odbilo Helenu od kajaka i nada se kako će ubrzo predstavljati Ujedinjeno Kraljevstvo na Paraolimpijadi u toj disciplini. Imala je samo 16 godina kada joj je tijekom kajakarenja u Walesu noga zapela u vodi.

Bol je bila stalno prisutna

“Noga mi je ostala u vodi i istegnula sam je. Znala sam da je ozljeda dovoljno ozbiljna za odlazak na Hitnu, no mislila sam da je riječ samo o privremenim tegobama. Poslali su me doma sa štakama i rekli su da ću za dva tjedna biti dobro. No, bol više nikad nije prestala”, ispričala je nesretna djevojka.

Sljedećih šest godina dobivala je injekcije protiv bolova, išla je na fizioterapiju i čak je dobivala infuzijom sredstva protiv bolova, no ništa nije pomagalo.

“Bol je bila stalno prisutna, a bilo što moglo je prouzročiti da postane nepodnošljiva. Ne samo da nisam smjela dotaknuti nogu, nego su čak i promjene u tlaku zraka rezultirale agonijom. Ljudi se nisu usudili sjesti pored mene da mi slučajno ne dotaknu nogu. Kad nastupi kriza, nisam se čak ni tuširala”, objasnila je Helena, dodajući kako je o amputaciji počela razmišljati još u siječnju.

Ne odustaje od kajaka

Amputaciju nije mogla obaviti u državnoj bolnici jer se oni protive takvom zahvatu obrazlažući da bi bol mogla postati još gora u batrljku nakon operacije, no ona nije odustala od svoje namjere i operaciju je obavila u privatnoj klinici.

“Jednostavno dođete do točke kada ste očajni. Pitate se koliko još teže može biti. Mislim da je rizik vrijedio. Znala sam da na kraju noga neće ostati tu da mi stvara probleme”, kazala je mlada kajakašica. Nakon operacije osjeća se odlično, a bol je konačno nestala.

Iako je zbog njega ostala bez noge, Helena ne odustaje od kajaka. “Ako mi se pruži prilika da odem na Paraolimpijadu, neću je odbiti. No bez obzira na sve, jedva čekam da počnem trčati i sjednem opet u kajak. Nezgoda nije promijenila kako vidim kajak. On je velik dio moje osobnosti i još ga volim. Nisam ostala bez mogućnosti jer sam odrezala nogu, nego sam dobila druge mogućnosti”, zaključila je hrabra djevojka.