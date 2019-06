ZBOG PARFEMA OSTALA BEZ NOGE: Ovoj je ženi trivijalna nezgoda uništila život; ‘Vrištala sam od boli da mi je odrežu’

Spremala se jednoga jutra, kada je slučajno srušila praznu četvrtastu bočicu parfema s noćnog ormarića

Ovoj majci dvoje djece amputirali su potkoljenicu zbog naizgled trivijalne ozljede. Gill Haddington (42) desna je noga otekla na dvostruko veću debljinu, razvili su se bolni čirevi i stopalo joj se zakrenulo ulijevo, dok su joj se nožni prsti okrenuli prema dolje.

Bol u stopalu bila je toliko jaka da je žena došla u Hitnu pomoć vrišteći u agoniji. Nakon dvije godine intenzivnih bolova, preklinjala je liječnike da joj amputiraju nogu. Sada je napokon više ne boli. Kako je uopće došlo do ovoga stravičnog epiloga? Gill je sve ispričala za britanski Mirror.

‘Da sam je barem slomila’

Kako kaže, spremala se jednoga jutra u rujnu 2015., kada je slučajno srušila praznu četvrtastu bočicu parfema s noćnog ormarića. “Odmah je zaboljelo toliko da sam se rasplakala od bolova. Podigla sam nogu da pogledam što se dogodilo i boljelo je toliko jako da je više nisam mogla spustiti. Pomislila sam da sam nešto slomila. Da barem jesam!”, kazala je Gill.

U bolnici su joj napravili pretrage i, kada se ispostavilo da ništa nije slomljeno, otpustili su je kući. No, s vremenom se ozljeda počela pogoršavati, a liječnik joj je rekao da osjećaj boli pogoršava fibromialgija, od koje je patila već neko vrijeme.

Kada joj je stopalo oteklo i na njemu se pojavili čirevi, Gill se zabrinula. “Cijelo sam vrijeme bila zatočena u vlastitu domu. Bila sam u konstantnoj boli. Nisam uopće mogla hodati”, rekla je. Tada je postala ovisna o pomoći svojih kćeri Natalie (20) i Chloe (18), koje su je hranile i izvodile van u šetnju.

Sindrom kronične regionalne boli

“Mislim da cijelo to vrijeme uopće nisam spavala. Previše me boljelo i kada sam ležala u krevetu. Počela sam spavati na kauču s podignutom nogom. Svaki pokret koji bih napravila u snu odmah bi me budio”, prisjetila se. U nekoliko navrata, njezin ju je partner Pete Nisbet (61) morao voziti u bolnicu.

Tek u svibnju 2016. Gill je dijagnosticiran sindrom kronične regionalne boli, stanje u kojemu pacijent trpi dugotrajnu bol kao posljedicu ozljede. “Kada bih spomenula da bih voljela amputirati tu nogu, nitko nije mogao vjerovati što govorim”, priznala je nesretna žena.

“Moja je noga za mene ionako bila mrtva. Samo mi je stvarala bol i sprječavala me u svakodnevnim aktivnostima, a ja sam samo željela nastaviti s normalnim životom. Željela sam ponovno hodati i plivati. Obožavam plivanje”, ispričala je.

Proteza joj je omogućila novi život

Gill je u veljači 2017. upućena specijalistu, kojega je preklinjala da joj odstrani bolnu nogu. “Isprva to nije htio učiniti, ali vidio je koliko se mučim pa je na kraju popustio. Bio je to jedini izlaz iz te situacije”, rekla je. Unutar četiri mjeseca, bila je na operacijskom stolu.

Kirurzi u bolnici Royal Preston amputirali su joj nogu ispod koljena i oslobodili je boli. Nakon mjeseci ovisnosti o invalidnim kolicima i odlaska na fizioterapiju, Gill je dobila protezu u rujnu 2017. i od tada je ponovno sretna žena koja uživa u životu.

“Napokon mogu hodati. Nisam hodala gotovo tri godine. proteza nije savršena, ali ja je obožavam. Amputacija noge najbolje je što mi se dogodilo u životu. Nimalo ne žalim”, kazala je Gill, koja sada i pliva. “Volim plivati. Tada se osjećam slobodno i ništa me ne boli. Fantazija”, zaključila je ova majka dvoje djece.