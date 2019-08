ZBOG OVOGA VAM LIJEKOVI NE DJELUJU: Napokon otkriveno zašto se ponekad čini kao da tabletu niste ni popili

Apsolutno svaki lijek koji se uzima oralno mora proći kroz gastrointestinalni sustav i tu kod nekih pacijenata nastaje velik problem

Bakterije u crijevima mogu doslovno pojesti lijekove koje uzimate prije nego što oni uopće počnu djelovati, sugerira novo istraživanje. Crijeva su ključna za obradu svih vrsta hranjivih tvari koje u protivnom ne mogu proći do organizma.

Što više učimo o sustavu mikroba u našem tijelu, to postaje jasnije koliko su oni zapravo važni za naše zdravlje. No, trilijuni crijevnih bakterija, s kojima supostojimo, ponekad mogu tiho raditi protiv nas.

Mogu postati i otrovni

Istraživači sa Sveučilišta Harvard otkrili su tako da poneke bakterije u crijevima mogu poništiti djelovanje lijekova, poput onih za tretiranje Parkinsonove bolesti. Ne samo da takvi lijekovi u tom slučaju ne djeluju, već mogu postati i otrovni, piše Daily Mail..

Ovo važno otkriće moglo bi jednoga dana pomoći znanstvenicima u razvijanju lijekova koji blokiraju pokušaj crijeva da pojedu lijek prije nego što on dospije do cilja. Valja napomenuti kako nijedan lijek nije 100 posto učinkovit, a to varira od pacijenta do pacijenta, temeljeno na čitavom nizu čimbenika kao što su: uzimanje drugih lijekova, tjelesna težina i, po novom, tip metabolizma.

Ni mikrofilm nije dovoljan

Apsolutno svaki lijek koji se uzima oralno mora proći kroz gastrointestinalni sustav. Svaka tableta, pilula ili sirup koji treba djelovati izvan toga sustava, dizajnirani su tako da izdrže pokušaje tijela da ih uništi. Zbog toga neki lijekovi na sebi imaju mikrofilm ili zaštitni sloj, koji sprječava da ih želučana kiselina uništi.

Međutim, čini se kako ponekad ni to nije dovoljno. Znanstvenici uočavaju da crijevne bakterije djeluju poput “briljantne kemije” koja uništava i ono što ne bi trebala, a to su vlakna i neki lijekovi. Znanstvenici bi, stoga, u budućnosti trebali iskoristiti ovo znanje kako bi podesili količinu djelatnih tvari u pojedinim lijekovima na način da bolje djeluju s minimalnim nuspojavama.