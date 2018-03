INTERNET GORI NAKON OBJAVE STUDIJE: Šparoge ubrzavaju širenje raka u tijelu?

Nakon objave studije u časopisu Nature koja govori da je aspargin možda pomogao u širenju agresivnog oblika raka dojke u miševa, internet se užario zbog traženja odgovora na pitanje treba li se odreći šparoga koje sadrže tu prirodnu aminokiselinu.

Prirodno je da je nakon objave studije poraslo zanimanje za pitanje može li konzumacija šparoga povećati broj oboljenja od raka dojke, no istina je složenija, prenosi britanski portal Mirror. Ponajprije, istraživanje je provedeno na miševima, no razvoj bolesti u životinja i ljudi ne poklapa se uvijek. Nadalje, nije utvrđeno da aspargin može izazvati rak, čak ni u miševa. Pronađeno je da ta aminokiselina ubrzava širenje raka, ali ne da ga uzrokuje.

U kojoj se hrani nalazi?

Odgovor na pitanje treba li se čovjek odreći šparoga glasi – potrebna su dodatna istraživanja. Ako ta ispitivanja pokažu da aspargin ima jednak učinak na ljude, tada možda (a to možda je veliko), može voditi u nove načine liječenja raka dojke. Istraživanje bi moglo pokazati načine blokiranja proizvodnje aspargina u tijelu ili bi pacijenti mogli ograničiti njegov unos u svakodnevnoj prehrani. Aspargin je kemijski spoj koji se prirodno nalazi u tijelu. Ima ga u šparogama, ali i u drugoj hrani. Proteinima bogata hrana kao što su govedina, perad, jaja, riba, mliječni proizvodi i neki plodovi mora također sadrže aspargin. Ima ga u krumpiru, orasima, povrću, soji, sjemenkama, u cjelovitom zrnju. Razine aspargina niske su u voću i povrću, osim u šparogama.





Zasad nema potrebe mijenjati prehranu, smatraju znanstvenici. “Za sada nema dokaza da ograničenje neke hrane može pomoći u borbi protiv raka, pa je važno da pacijenti razgovaraju s liječnikom prije nego što se odluče na bilo koji način promijeniti prehranu u vrijeme liječenja”, kaže Martin Ledwick iz britanskog centra za istraživanje raka. Neka su druga istraživanja pokazala da promjene u prehrani mogu utjecati na rast stanica raka. Tako je devetogodišnja studija završena u 2017. pokazala da šećer može poticati rast tumora u stanicama kvasca (ali opet ne u ljudskim stanicama).

Uspješniji koktel za liječenje raka

No, znanost se razvija pa bi tako istraživanje provedeno na miševima možda moglo pomoći znanstvenicima u daljnjem radu. Znanstvenici su utvrdili da kod ljudi, kad stanice raka mogu aspargin lakše proizvoditi, rak se može brže širiti, no zasad ne znaju što utječe na njihovu proizvodnju niti znaju najbolji način kako to usporiti. Kada to ustanove imat će tajnu za zaustavljanje širenja raka. Lijek za liječenje leukemije zvan L-asparagine također ima potencijal usporavanja širenja raka dojke. Kada su miševi dobili taj lijek koji blokira proizvodnju aminokiseline, lijek je smanjio sposobnost raka da se širi na druge dijelove mišjeg tijela.

“Kada se sposobnost aspargina smanji, vidimo manji učinak na primarni tumor dojke, no umanjila se sposobnost širenja tumorskih stanica u druge dijelove tijela”, kaže voditelj studije sa Sveučilišta u Cambridegu Greg Hannon. Kada se bude znalo više o interakciji kemolijekova i aspargina to bi moglo voditi dobivanju uspješnijeg koktela za liječenje raka dojke. Za sada, proučavanje aspargina moglo bi nam donijeti terapiju, ali je važno napomenuti da to nije lijek. Kada bi liječenje raka bilo stvarno tako jednostavno kao isključiti neke sastojke iz prehrane, znanstvenici bi vjerojatno već imali pravi odgovor, ali rješenje nije tako jednostavno.