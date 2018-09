ZBOG GRIŽENJA NOKTIJU OSTALA BEZ PRSTA: Studentica (20) dobila rak jer se nije mogla riješiti te odvratne navike

Najprije se mislilo da će biti potrebno ukloniti samo posteljicu nokta i crnilo, međutim, kirurzima je nešto bilo sumnjivo

Studentici su amputirali palac na ruci nakon što je razvila rijedak oblik raka kože uslijed griženja noktiju. Courtney Whithorn (20) razvila je tu ružnu naviku kada su je počeli maltretirati u školi, a 2014. je uspjela zbog nervoze potpuno iščupati nokat na palcu. Uspaničarila se vidjevši da joj nokat postaje crn, ali je zbog srama šutjela i skrivala to od roditelja i prijatelja pune četiri godine. Kada je napokon otišla liječniku, rekli su joj da je izazvala toliku traumu na posteljici nokta da se razvio rijedak oblik melanoma.

Od srpnja je djevojka prošla nekoliko operacija kako bi se uklonilo kancerogeno tkivo. Usprkos silnom trudu kirurga da joj spase palac, na kraju su ga morali amputirati. “Kad sam doznala da sam zbog griženja noktiju dobila rak, to me užasno potreslo. Razmišljala sam kako sam si sama kriva. Kada pomislite koliko djece grize nokte, ludo je vidjeti što se iz toga može izroditi”, rekla je studentica za Daily Mail.

Kirurzima bilo sumnjivo

Premda je njezin nokat bio inficiran četiri godine, ona dosad nije reagirala. “Bila sam savršeno svjesna koliko je bio crn. Palac sam stalno držala u šaci jer nisam željela da ga itko vidi, čak ni moji roditelji. Malo sam se uspaničarila kada mi je i koža počela crnjeti pa sam im napokon pokazala svoj problem. Uvijek sam nosila umjetne nokte kako bih to sakrila. Bio je tako crn i poput papira”, ispričala je Whithorn.

BOLEST MU ODUZELA OSMIJEH: ‘Trebao mi se vratiti osjet u lice, no sve je pošlo po zlu. Plakao sam kao nikad vidjevši se u zrcalu’

Najprije se mislilo da će biti potrebno ukloniti samo posteljicu nokta i crnilo, međutim, kirurzima je nešto bilo sumnjivo te su odlučili učiniti biopsiju. “Kada su došli rezultati, šokirali smo se – imala sam maligni i vrlo rijedak oblik melanoma. Moja je mama briznula u plač”, prisjetila se studentica psihologije, koja je prošla dvije operacije uklanjanja bolesnog tkiva, no na kraju nije bilo druge nego odrezati palac do prvog zgloba.

Opasnost od povratka

Iako je sve dobro prošlo, nesretna djevojka još ne zna je li se oslobodila raka. “Još čekam rezultate. Ako je sve čisto, morat ću biti pod nadzorom narednih pet godina i redovito ići na pretrage. Budući da je moj melanom iznimno rijedak, ne zna se stopa preživljavanja niti visina rizika od njegova povratka. Ako bi se slučajno vratio, morat će rezati dalje dok god se ne dobiju čisti rezultati”, zaključila je Whithorn.

Sa 16 godina postala je žrtvom vršnjačkog nasilja, a zbog stresa i tjeskobe počela je gristi nokte. “Cijeli sam život grizla nokte, ali 2014. sam bila kronično zlostavljana u školi. O meni su počeli kružiti tračevi i ljudi su me izbjegavali. Griženje noktiju bio mi je mehanizam koji mi je pomagao da se nosim s time. Ponekad nisam ni znala da grizem nokte, samo bi se dogodilo. Nisam čak bila svjesna ni da sam iščupala cijeli nokat s palca dok nije počela šikljati krv iz prsta. On nikad nije izrastao jednak. Rastao je samo sa strane i ja sam to redovito odgrizala dok nije pocrnjelo”, opisala je.