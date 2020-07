ZAVRŠILO PRVO TESTIRANJE CJEPIVA NA LJUDIMA: ‘Sigurno je za uporabu!’; Rusija već kreće u masovnu proizvodnju…

Rusija planira proizvesti 30 milijuna doza eksperimentalnog cjepiva protiv covida-19 ove godine, s mogućnosšću proizvodnje još 170 milijuna u inozemstvu, rekao je Reutersu direktor ruskog Fonda za izravna ulaganja Kiril Dmitrijev.

Prvo ispitivanje cjepiva na ljudima, koje je trajalo mjesec dana i u kojemu je sudjelovalo 38 osoba, završilo je ovoga tjedna. Znanstvenici su zaključili da je sigurno za uporabu i da izaziva imunološki odgovor, iako je snaga tog odgovora još nejasna.

JE LI OVO MOGUĆE? Farmaceutski gigant optimistično najavio: ‘Cjepivo bismo mogli imati do jeseni’; Bit će besplatno?

