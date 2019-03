ZAŠTO TOLIKO PRDITE I JOŠ VAŽNIJE – ZAŠTO SMRDI? Nakon ovoga se više nećete sramiti (čak ni u liftu)

Kvantiteta i ‘kvaliteta’ vjetrova varira od dana do dana i to je normalno

Bilo da vam je puštanje vjetrova zabavno, odvratno ili se pravite da to nikad ne radite, riječ je o tjelesnoj funkciji na koju nitko nije imun. Prosječan čovjek dnevno proizvede pola litre plina u crijevima. Ako sve ide po planu, ta se količina fino rasporedi na 15-ak elegantnih ispuštanja dnevno. Ali priznajte, ima dana kada vam se čini da ste prekoračili normu. Zašto je tako? Gastroenterologinja Patricia Raymond objasnila je za Refinery 29 sve što vas je ikad zanimalo o aktivnosti koje se svi srame.

Zašto uopće puštamo vjetrove?

To je fiziološka potreba, poput obavljanja nužde. Jednostavno moramo osloboditi intestinalni plin koji se nakuplja kao rezultat probavljanja hrane. Jedan dio otpada na gutanje zraka dok jedemo ili pričamo. U trećem slučaju, to je posljedica razmnožavanja bakterija u crijevima ili, pak, ugljikohidrata koji se nisu dobro razgradili. U kojim situacijama je normalno puštati vjetrove više nego inače?

U zrakoplovu

Možda ste primijetili kako ste “liberalniji” dok putujete avionom. Za to postoji logičan razlog. Istraživanje je pokazalo da visina uzrokuje širenje plinova u tijelu. To vodi do nadutosti i “plinovitosti”, tako da se možete opustiti – svima se događa.

Zdrava prehrana

Ne prerađuje se baš svaka hrana koju pojedemo. Sve ono što tanko crijevo ne može probaviti prolazi do debeloga, gdje se “kuha”. Nažalost, najsmrdljivije plinove možete zahvaliti najzdravijoj hrani. Voće, povrće, cjelovite žitarice i mahunarke generiraju smrad. Luk, brokula, cvjetača, kupus i klice sadrže ugljikohidrate koje trbuh i tanko crijevo također ne mogu probaviti.

Previše zraka

Već smo apsolvirali da nije svaki golub kojega pustite plin. Neki su i zrak koji progutate. Dobra je vijest da takvi ne smrde, za razliku od podmuklih tihomira koji su čisti plin. Više zraka obično gutaju ljudi koji brzo jedu, žvaču žvakaće ili piju mnogo gaziranih pića.

Probava

Vratimo se sad na netom spomenute tihomire koji ubijaju smradom. Kada su vam plinovi posebno neugodni, to može značiti da vaše tijelo ima problema s razgradnjom određenih hranjivih tvari. Svatko različito reagira na različite tipove hrane, ali najčešće probleme stvaraju šećeri iz ugljikohidrata te laktoza.

Nešto ozbiljnije

Kvantiteta i “kvaliteta” vjetrova varira od dana do dana i to je normalno. Ali ako osjećate jake bolove u trbuhu zbog nadutosti ili uz to ide proljev/zatvor, trebate svakako porazgovarati s liječnikom. Obilni i smrdljivi vjetrovi mogu biti znak iritabilnog kolona i celijakije.