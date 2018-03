ZAŠTO NEKIMA STALNO PUCKETAJU ZGLOBOVI? Znanstvenici iskreno odgovorili, ali ovakvom se priznanju niste nadali

Neki ljudi vole pucketati zglobovima, na užas drugih koji to smatraju odvratnim. O čemu se tu točno radi?

“Ne znamo”, priznaje Caroline Werkmeister, ortopedinja u hambuškoj sveučilišnoj bolnici. Znanstvenici su pokušali ustanoviti zašto neki imaju bučnije zglobove od drugih, ali do konačnog zaključka nisu stigli. Pouzdano se jedino zna da to ima nekakve veze s dušikom i ugljikovim dioksidom koji se nakuplja između zglobova i što je tlak zraka niži, vjerojatnije je da će doći do pucketanja.





Ako osjećaš neke od ovih stvari u svojim nožnim prstima, možda imaš neke ozbiljne zdravstvene probleme

Pucketavi zvuk, pretpostavlja se, javlja se u trenutku kada plin naglo ponovo prelazi u tekuće stanje što je odgovor na smanjenje tlaka. “Međutim, o tome jednostavno nema dovoljno istraživanja”, kaže Werkmeister.

I što poduzeti u svezi s tim? Samo pucketajte, kaže Werkmeister, jer znanstvenici barem znaju da to nije nikakav veliki problem. “Da ljudi koji pucketaju zglobovima zbog toga imaju nekih problema, to bismo dosad već znali”, rekla je. Ali postoji jedan uvjet – pucketanje ne smije biti bolno. U tom slučaju ipak treba otići liječniku.