ZAŠTO NAM JE DRUGI VAL KORONE STRESNIJI OD PRVOG? Psihoterapeutkinja sve objasnila i ovo stvarno ima smisla

Nakon strogih karantena diljem svijeta u prvome polugodištu 2020., činilo se da s ljetom stvari kreću nabolje – ograničenja su ublažena, a broj zaraženih koronavirusom počeo je padati. No virus nije nestao niti je ikamo otišao. To je sad u potpunosti jasno jer su mnoge zemlje ušle u drugi val zaraze, pa tako i u nova zatvaranja.

Neovisno o tomu što to znači fizički, takve ‘naprijed-nazad’ promjene između popuštanja i zatezanja mjera naprežu psihu, kaže njemačka psihoterapeutkinja i spisateljica Mirriam Priess. Ističe da, što se češće to događa, pritisak raste.

Pojedinci mogu prepoznati kad ih pandemija pogađa više nego što bi trebalo, odnosno osjetiti kad im je razina stresa na vrhuncu. Na bihevioralnoj razini, to znači povlačenje iz društvenog života i izolaciju, a na emocionalnoj su razini karakteristični nemir, strah i napetost, kazala je Priess.

What can we do to help you all through this second lockdown? What do you need?#mentalwellbeing #mentalhealth #stress https://t.co/cnl0MfYgVH

— BusinessMentalWellbeing (@CraigFearnBMW) November 10, 2020