ZAŠTO JE ZA NEKE LJUDE COVID OPASNIJI NEGO ZA DRUGE? Čini se da je vrag u detalju o kojem dosad nije bilo riječi

Među svim stvarima koje ne znamo o COVID-u, jedna je očita od samog početka: ova je bolest daleko opasnija za stare nego za mlade. Razlozi za to su manje očiti, a novo istraživanje sugerira da se objašnjenje možda krije u – povijesti bolesti.

Umjesto da nudi nisku razinu zaštite od COVID-a, prethodno izlaganje srodnim virusima može zapravo potkopati sposobnost imunosnog sustava da porazi novi koronavirus. Ako se sjećate, SARS-1 bio je još smrtonosniji, iako manje prenosiv od SARS-CoV-2.

Međutim, većina ostalih članova obitelji koronavirusa koji zaraze ljude ne uzrokuje ništa ozbiljnije simptome od najobičnije prehlade, a ti se simptomi ne razlikuju mnogo od uobičajenih rinovirusa.

Većina nas je u životu imala mnogo ovih manjih koronavirusa, a što smo stariji, to smo ih više preboljeli. Neki su neznanstvenici protumačili studiju koja je pokazala da je prošla izloženost mnogim ljudima ostavila antitijela na SARS-CoV-2 kao dokaz već postojećeg imuniteta.

Međutim, dr. Amy Chung s Instituta Peter Doherty rekla je za IFL Science da je glavni interes virologa za ta antitijela od samoga početka bio otkriti jesu li možda baš ona odgovorna za lažne pozitivne rezultate u testiranju na COVID.

Djeca se prehlađuju češće od odraslih, iako mogu biti manje pogođena, zahvaljujući društvenijem načinu života. Chung je vjerovala da bi to moglo doprinijeti razlikama u ishodima COVID-a. Sada misli da je u tome imala pravo, ali gledajući unatrag.

“Prije početka ovog projekta pretpostavili smo da su razlozi za razlike u imunosnim odgovorima na COVID-19 bili ti što su djeca vjerojatno nedavnije bila izložena sezonskim koronavirusima i stoga imaju određeni imunitet da ih zaštiti od COVID-a”, rekla je Chung.

“Ali to je potpuno suprotno. Starije osobe imale su zrelija antitijela (poznata kao IgA i IgG), što ukazuje na ponovljenu izloženost koronavirusima. Njihov imunosni sustav zadržava imunosnu memoriju i vjerojatno je prepoznao COVID-19 kao manje ozbiljan koronavirus i nisu uspjeli uspostaviti snažan imunosni odgovor”, objasnila je.

Nakon što se za života prečesto susretao s koronavirusima i navikao se na to da oni nisu ozbiljni, imunosni sustav iznenađuje kada je nešto što se čini sličnim zapravo – smrtonosno.

Prior exposure to other coronaviruses does not appear to yield meaningful protection against SARS-CoV-2. Seasonal human coronavirus antibodies are boosted in response to infection, but are not associated with a difference in infection or hospitalization.https://t.co/G9dxGVyIrB pic.twitter.com/doCKDNG3iu

— humanOS.me (@humanOS_me) February 18, 2021