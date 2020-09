ZAČUĐUJUĆI UČINCI ŽVAKANJA KAUGUME: Navika kojom osvježavamo dah, ali donosi i neke neočekivane prednosti

Žvakanje žvakaće ne utječe samo na naš dah, već i na puno drugih stvari u našem tijelu

Tijekom povijesti ljudi su žvakali sve od smole preko parafinskog voska do žvakaćih guma. Stručnjaci tvrde kako žvakanje kaugume nije samo navika kojom osvježavamo dah, već ona utječe i na neke druge stvari u našem tijelu, piše BrightSide.

Zubi

Žvakaće gume bez šećera ubijaju bakterije te štite zube od karijesa i upale desni lučenjem dodatne sline koja ispire kiseline i ostatke hrane. Osim toga, ojačava caklinu kalcijem i fosfatom.

S druge strane, žvakaće gume sa šećerom imaju negativni utjecaj na zdravlje zubi. Bakterije koje žive u usnoj šupljini probavljaju šećer prije nego što on dođe do želuca, zbog čega na zubima nastaju naslage plaka. Uz to, mogu uzrokovati i karijes.

Pamćenje

Žvakanje kaugume ubrzava puls te povećava protok krvi i razinu kisika u mozgu. Jedan od pozitivnih učinaka je kognitivni poticaj koji doživljavamo. Naime, žvakanje poboljšava budnost, procesuiranje misli, donošenje odluka. Ipak, učinak nije dugotrajan, već djeluje sad ako žvačete kaugumu prije ili tijekom izazovnih zadataka.

Kilaža

Kaugume nekad mogu suzbiti apetit. Nakon žvakanja žvakaće gume ujutro, uglavnom nismo toliko gladni. Budući da su slatke i imaju malo kalorija, mogu vam pomoći da smanjite unos nezdravih grickalica. Također povećavaju potrošnju energije i ubrzavaju metabolizam.

Ipak, žvakanje i lučenje sline mogu zavarati vaš mozak da pomislite kako ste zaista gladni. Kauguma s okusom mentola može vas natjerati da posegnete za brzom hranom, a ne voćem jer nakon žvakanja ima grozan okus.

Istraživanje je pokazalo da ljudi koji češće žvaču žvakaće gume jedu manje obroka dnevno, no onda se natrpaju kalorijama.

Čeljust

Često žvakanje može utjecati na čeljusne zglobove i mišiće. Svaki pokret čeljusti tada je popraćen jakom boli koja se ponekad širi na vrat i ramena. Rizik je veći ako žvačete u stresnim trenutcima jer ljudi imaju tendenciju nesvjesno stiskati zube kada su nervozni.

Probavni sustav

Dodatna proizvodnja sline pomaže protiv jutarnjih mučnina i bolesti kretanja. Neki tvrde da kauguma djeluje bolje od lijekova, smanjujući poriv za povraćanjem, nelagodu u trbuhu i mučninu, a puno je dostupnija i jeftinija.

Ipak, ako imate osjetljiv želudac ili probavne smetnje izbjegavajte žvakanje kaugume. Kada žvačete, gutate sitnu količinu zraka i punite želudac plinovima koji mogu uzrokovati nadutost. Šećerni alkoholi koji se koriste kao zaslađivači djeluju laksativno, uzrokujući grčeve, bolove u trbuhu i proljev.

Žgaravica

Ako nakon jela uzmete žvakaću gumu, smanjit ćete razinu kiseline u jednjaku. Protok sline razrjeđuje i neutralizira kiselinu nakon teške hrane, što može pomoći u sprečavanju žgaravice.

Mozak

Žvakanje kaugume ima antistresna svojstva jer smanjuje razinu kortizola, hormona stresa. Suzbija anksioznost i umor te podiže raspoloženje tijekom dana.

No, pripazite na druge nuspojave. Naime, stalni pritisak na čeljust povećava učestalost migrena i glavobolja. U najgorem slučaju mogu uzrokovati kronične glavobolje. Dakle, ako već imate predispoziciju za migrene, bolje je izbjegavati žvakaće gume.

Uši

Upale uha javljaju se kada se bakterije nakupe u cijevima koje povezuju nos i uši. Žvakaća guma koja sadrži prirodni zaslađivač ksilitol pomaže u sprečavanju nakupljanja bakterija.