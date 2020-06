ZABRINJAVAJUĆE PROMJENE NA MOZGU: Kod težih oblika covida-19 uočen sličan obrazac, moguća su i trajna oštećenja!?

Preliminarna studija pacijenata hospitaliziranih zbog COVID-19 pokazala je da bolest u nekim teškim oblicima može uzrokovati oštećenja mozga, izazvati komplikacije poput moždanog udara, upale te simptoma poput psihoze i demencije.

To su rezultati prve detaljne studije raspona neuroloških komplikacija COVID-19, rekli su istraživači, naglasivši potrebu za opsežnijim studijama kako bi se otkrili mehanizmi koji se kriju iza njih i olakšala potraga za lijekom.

A UK study has revealed that a severe COVID-19 infection may lead to brain damage, with complications such as stroke and dementia-like symptoms in some cases. The research however highlights the need for further data to fully understand this. pic.twitter.com/btLvn5Jl6U

— BFM News (@NewsBFM) June 26, 2020