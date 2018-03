Zabrinjavajuće činjenice o kofeinu

Podcjenjujemo gotovo sve kada je u pitanju kofein – njegovo prisustvo u našim životima, zdravstvene pogodnosti, negativan utjecaj na tijelo i način ponašanja… Autor Murray Carpenter u knjizi Caffeinated nudi neka intrigantna i iznenađujuća otkrića.

Zbog njega se ponašamo kao laboratorijski štakori

S kofeinom – kavom i čajem pogotovo – stvaramo trajne obrasce ponašanja. ‘Lupe’ nas rano ujutro, a onda popuštaju u poslijepodnevnim satima. To je predvidljivo ponašanje, kao što laboratorijski štakor gura polugu koja će ga dovesti do nove doze lijeka. Ti obrasci postanu toliko ukorijenjeni, da mnogi više ni ne znaju kako smo živjeli bez njih. Ljudima više ne prođe dan da ne popiju kavu, što samo govori o tome koliko je kofein moćan.

U kavi ima puno više kofeina nego u gaziranim pićima

Čak i da popijete pet limenki gaziranog soka na dan, unijet ćete manje kofeina nego što to čini prosječan ljubitelj kave. Koncentracija kofeina u kavi je jako velika, pa ćete čak i u šalici slabije kave dobiti dvostruko više kofeina nego u čaši soka. U jakoj kavi čak i tri puta više. Energetska pića su druga priča.

Jedna šalica jake kave dovoljna je da budete ‘navučeni’

Istraživanje je pokazalo da većina ljudi koji redovito konzumiraju 100 miligrama kofeina dnevno osjete apstinencijsku krizu kada ga naglo prestanu konzumirati. To je količina tri limenke soka ili jedna do dvije šalice kave dnevno. Ali čak i ako postanete ovisni o kofeinu, konzumiranje nekoliko stotina miligrama dnevno nije razlog za brigu. Za većinu odraslih, umjereno konzumiranje smatra se između 300 i 400 miligrama dnevno.

Pretjerana konzumacije može uzrokovati probleme

Jedan od najčešćih problema povezanih s kofeinom je nesanica. Ali učinak kofeina na san vrlo je individualan. Kofein također može pogoršati simptome tjeskobe.

Moguće je razviti otpornost na kofein

Kofein snažno djeluje na povećanje mentalne oštrine i fokus. No, ti pozitivni učinci obično jenjavaju nakon dugog perioda korištenja kofeina. Većina ljudi razvije otpornost, pa šalica kave koju danas pijete neće imati isti učinak kako ona koju ste popili prvi put u životu. No, to je moguće ispraviti. Primjerice, dovoljno je samo tjedan dana apstinencije i opet će djelovati kao na početku.

Prirodni kofein nije ništa bolji od sintetičkog

Isti je sastav kofeina, bez obzira da li mu je porijeklo iz neke biljke ili je nastao u laboratoriju. Sintetički je jeftiniji i češće se korist. Ali, ako su oba čista, imat će iste efekte. Nema ništa loše u prirodnom kofeinu, ali od njega nećete imati više zdravstvenih koristi.