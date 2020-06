WHO IZDAO VAŽNE UPUTE: Jedino ovako možemo smanjiti šanse za drugi val pandemije! Hoće li vlasti to prihvatiti?

Nošenje zaštitne maske u široj populaciji moglo bi svesti širenje koronavirusa na razine koje se može kontrolirati u okviru nacionalne borbe protiv epidemije te bi, u kombinaciji s karantenom, moglo spriječiti nove valove pandemijske bolesti, pokazala je britanska studija.

Istraživanje znanstvenika s britanskih sveučilišta Cambridge i Greenwich, objavljeno u srijedu, pokazuje da sama karantena neće zaustaviti ponovno širenje novoga koronavirusa SARS-CoV-2, no da čak i zaštitne maske kućne izrade mogu znatno smanjiti stopu prijenosa bolesti, ako ih dovoljan broj ljudi nosi u javnom prostoru.

“Naše analize idu u prilog trenutačnom i općem prihvaćanju nošenja maski”, rekao je Richard Stutt, jedan od voditelja studije na Cambridgeu.

Rezultati istraživanja pokazuju da rašireno nošenje maski u kombinaciji sa socijalnom distancom i nekim mjerama karantene mogu biti “prihvatljiv način suočavanja s pandemijom i ponovnoga otvaranja gospodarskih aktivnosti” mnogo prije nego što se razvije i bude dostupno uspješno cjepivo protiv COVID-19, respiratorne bolesti uzrokovane koronavirusom.

Rezultati studije objavljeni su u znanstvenom časopisu “Proceedings of the Royal Society A”. Svjetska zdravstvena organizacija u petak je objavila upute u kojima savjetuje vladama da svima preporuče nošenje maski u javnim prostorima, kako bi se smanjilo širenje bolesti.

Znanstvenici su u ovom istraživanju procjenjivali efekt reprodukcijske stope bolesti, odnosno R vrijednost, u različitim scenarijima nošenja maske u kombinaciji s razdobljima karantene. R vrijednost označava prosječan broj ljudi kojemu će jedna zaražena osoba prenijeti bolest, a R vrijednost iznad 1 može dovesti do eksponencijalnog rasta broja zaraženih.

