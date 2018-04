VRTOGLAVICA: Zašto nastaje vertigo i koji su jednostavni načini da se ovaj problem riješi

Premda se često tako ne tretira, vrtoglavica je zapravo samo simptom koji ukazuje da je došlo do problema s funkcioniranjem centra za ravnotežu.

Vrtoglavica je jako neugodan poremećaj koji ometa svakodnevnicu osobe, ali ju je moguće i lako liječiiti. Kako bi došlo do pravilnog liječenja zapravo se treba riješiti uzroka nastanka, a oni mogu varirati. Ovo je jedan od najčešćih razloga posjeta liječniku, a uglavnom se javlja kod žena nakon četrdesete godine života. Radi se o lažnom osjećaju pokretanja ili vrtenja u glavi, a često se stvara i osjećaj kao da se stvari oko vas vrte u krug.

Postoji nekoliko uzroka nastanka

Osim same vrtoglavice koja ometa normalnu svakodnevnicu, mogu se javiti i mučnine radi poremećaja ravnoteže, povraćanje, teturanje i šum u uhu. Čest simptom je i osjećaj straha da se vrtoglavica ne pojavi u nekim trenucima kada osoba neće moći kontrolirati svoje okruženje. Pojava koja je moguća je i pojava nevoljnih trzaja očiju.

Vertigo i vrtoglavica su subjektivni osjećaji i treba ih razlikovati od lažne vrtoglavice koja nastaje prilikom slabosti ili nesigurnosti za vrijeme hodanja, naglog ustajanja ili mračenja pred očima. Ako se se simptomi pojavljuju iznenada, a i jednakom brzinom se smire, moguće je da se radi o lažnoj vrtoglavici. Ona se može javiti kod osoba koje pate od anksioznosti, tjeskobe, straha, kod pada tlaka ili kroničnog umora. U ovom slučaju je vrtoglavica prolaznog karaktera i ne predstavlja klinički problem.



Vrtoglavica ili vertigo nastaju radi problema sa centrom za ravnotežu koji se nalazi u srednjem uhu. Za održavanje ravnoteže je zaslužan vestibularni sustav u srednjem uhu. Iz ovog razloga je moguće da se neki poremećaji sustava za ravnotežu mogu očitovati i kao poremećaji sluha. Postoje dvije vrste vrtoglavice koje se dijele na temelju uzroka, tako postoji ona centralnog podrijetla te vrtoglavica perifernog podrijetla.

Vrtoglavica centralnog podrijetla

Ovu vrstu vrtoglavice uzrokuju centralni uzroci iz mozga. Osim srednjeg uha, veliku ulogu u stvaranju ravnoteže tijela ima i mali mozak. Tako živci koji dovode impulse iz centra za ravnotežu završavaju u jezgrama moždanog debla, a mali mozak regulira primljene signale. Svi ti dijelovi mozga su jako osjetljivi na metaboličke poremećaje. Njih mogu uzrokovati otrovanje alkoholom, sedativima i ostalim razlozima slabe opskrbe kisikom. Uz metaboličke uzroke, vertigo može uzrokovati i bazilarna migrena, autoimuna bolest multipla skleroza, tumori, infekcije mozga, moždani udar i mnogi drugi. Kada u mozak ne dolazi dovoljno kisika, što mogu uzrokovati sužene žile u vratu, može doći do osjećaja vrtoglavice i osjećaj nesvjestice. Ova se pojava može dogoditi kada naglo ustajete.

Vrtoglavica perifernog podrijetla

U ovoj vrsti vrtoglavice, uzrok se nalazi u unutarnjem uhu te se kod ove vrste mogu pojaviti i oštećenja sluha. Jedan od najčešćih uzroka je kupulolitijaza ili taloženje kristala kalcijevog karbona. Posljedice toga su osjećaj vrtoglavice prilikom pomicanja glave, zabacivanja, naglog okreta u jednu stranu. Ovo je dobroćudno stanje koje uglavnom prolazi samo od sebe. Uzrok vrtoglavice perifernog podrijetla može biti i upala vestibularnog živca koju mogu uzrokovati virusi, trovanja i bolesti krvnih žila. Uz vrtoglavicu u ovom slučaju se pojavljuje mučnina i gubitak ravnoteže. Ova vrsta vertiga može nastati i kao posljedica upale labirinta uha, ozljede srednjeg uha, širenja upalnog procesa iz uha ili mozga.

Nagle napadaje vrtoglavice uz osjećaj zvonjave u ušima može uzrokovati i Menierova bolest. Ona također stvara sve jaču gluhoću. Epizode prilikom ovog uzroka traju od nekoliko minuta do nekoliko sati, a prate ih i mučnina i povraćanje. Uzrok ovoj bolesti je povećanje tlaka, ali zašto do toga dolazi, to nije poznato. Povećanjem broja napadaja dolazi do trajnog oštećenja sluha.

Pregledi su kratki, ali rijetko se otkriva točan uzrok vrtoglavice

Ovisno o točnim simptomima će se izvoditi i različite pretrage za otkrivanje pravog uzroka vertiga. Najčešće pretrage su pretrage krvi, kompjutozirana tomografija (CT), magnetna rezonanca te elektroencefalografija kako bi se kao uzrok isključila epilepsija. U slučaju sumnjanja na promjene u arterijama radi se ultrazvuk žila, ali i određeni specijalizirani programi na koje će vas uputiti liječnik ako će to biti potrebno.

Liječenje je usmjereno na popravljanje uzroka nastanka vrtoglavice. Tako se u slučaju upale koriste antibiotici, sedativi ili antihistaminici. Moguće je izvoditi i razne vježbe, ali i koristiti terapiji ukoliko je došlo do dugotrajnog poremećaja. Na ovaj način se osoba uči nadvladati simptome vrtoglavice.

U velikom broju slučaja, vrtoglavicu je moguće liječiti. Najbitnije je da se javite liječniku čim osjetite da se simptomi pojavljuju i ponavljaju. Čim prije odlučite liječiti vrtoglavicu, oporavak će biti uspješniji.