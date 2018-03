VRIJEME SVOJE SMRTI MOŽETE PREDVIDJETI 14 GODINA PRIJE: Tada dolazi do velike promjene u tijelu, obratite pažnju

Uočite li određene promjene na koje vam ukazuje vaš krvni tlak, znat ćete koliko vas još godina dijeli od smrti

Krvni tlak u kasnijoj fazi života počinje padati, i to oko 14 godina prije nego što će nastupiti smrt, pokazalo je istraživanje. Do tog su zaključka znanstvenici došli promatrajući zdravstveno stanje 46.634 Britanca koji su umrli u 60. godini života ili kasnije. Uzorak je obuhvatio i ljude koji su bili zdravi, ali i one koji su imali dijagnosticiranu demenciju te bolesti srca.

To ne znači da se ne treba liječiti

Krvni je tlak najviše padao kod pacijenata oboljelih od demencije, zastoja srca, gubitka težine u kasnim godinama i onih koji su imali visoki tlak. Smanjenje je na duge staze zabilježeno i kod pacijenata bez bilo koje od navedenih dijagnoza. “Naše istraživanje baca svjetlo na važnost praćenja stanja starijih pacijenata kakve liječnici viđaju posvuda. Bio bih jako uznemiren kada bi netko protumačio naš rad kao motiv da se hipertenzija u kasnijim godinama ne tretira lijekovima i da se oni ne izdaju”, kaže autor studije George Kushel.





Najočitiji pokazatelj

Dodaje kako i liječnici i istraživači moraju obratiti pozornost na to što pad krvnog tlaka zapravo znači za starije pacijente. Iako postoji još znakova koji ukazuju na blizinu smrti i javljaju se samo nekoliko godina prije njena nastupa, visina je tlaka i sve promjene vezane uz nju najočitiji pokazatelj. To je ponajviše zato što se krvni tlak može brojčano izmjeriti, često se mjeri i prate ga liječnici, kao i sami pacijenti, piše International Business Times.