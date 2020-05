VRATILI STE SE NA POSAO? Budite maksimalno oprezni s ovim površinama. Najveći rizik od zaraze ne predstavlja WC!

Većina zaposlenih ljudi polako se vraća na svoja radna mjesta, no to ne znači kako se smijemo opustiti i ponašati kao da je koronavirus potpuno nestao. Pojačane mjere higijene i dalje se strogo provode na svim javnim mjestima, ali što je s vašim uredom?

Ako ste mislili da vam najveću prijetnju u vidu bakterija i virusa predstavlja zahodska daska u WC-u koji dijelite s kolegama, razmislite ponovno! Čini se da mikrobi vrebaju s površina o kojima najmanje razmišljate.

Najprljavije mjesto u uredu zapravo je slavina u zajedničkoj kuhinji, otkrilo je istraživanje tvrtke Kimberly-Clark Professional na 4800 uzoraka iz uredskih zgrada, uključujući odvjetnička i osiguravajuća društva, zdravstvene ustanove, pozivne centre i proizvodne pogone.

Uređajem koji mjeri ATP, molekulu koja se može pronaći u svim životinjskim, biljnim, bakterijskim, gljivičnim i stanicama plijesni, znanstvenici su utvrdili da su brojne uredske površine toliko prljave da mogu ozbiljno ugroziti zdravlje zaposlenika.

I did a little experiment today at work. Covered my hands in lotion that contains a pigment that glows under blacklight, and spread my germs throughout a normal day in the office and our small shared lab space. I'll reveal that they're likely all "sick" tomorrow :) pic.twitter.com/VLXwvIi1pb

— Sammy (@ThatllDoSammy) May 28, 2020