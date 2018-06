Znanstveno istraživanje pokazalo je da je cijepljenje protiv HPV-a dovelo do smanjenja rizika od obolijevanja i smrtnosti od raka vrata maternice za dva do četiri puta.

Od 14,1 milijun novih slučajeva malignih bolesti koje se svake godine dijagnosticiraju u svijetu njih 680.000, odnosno oko pet posto, uzrokovano je HPV-om. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, do 2035. godine broj malignih bolesti će se popeti na 20 milijuna, a razmjerno tome i onih uzrokovanih HPV-om. Od raka vrata maternice, koji je gotovo u 80 posto slučajeva uzrokovan HPV-om, godišnje u svijetu umre 266.000 žena, u Europi njih 24.400, a u Hrvatskoj 120. Ove brojke najbolje govore kako HPV treba shvatiti ozbiljno i kako je vrlo pogrešno razmišljati da se događa nekome drugom: može se dogoditi svakome, a ono što možemo učiniti je brinuti se o svom spolnom zdravlju i cijepiti se.

Cijepljenje smanjuje rizik dva do četiri puta

Za HPV infekciju ne postoji lijek te kod većine žena infekcija prođe sama od sebe. Iako se ne može izliječiti, možete smanjiti rizik od genitalne HPV infekcije. Najsigurniji način za smanjivanje rizika od dobivanja HPV-a je odgovorno spolno ponašanje, briga o spolnom zdravlju te cijepljenje. Cjepivo protiv HPV-a jedno je od najvećih dostignuća posljednjih desetljeća i kao mnoge europske zemlje, i Hrvatska je uvidjela sve njegove prednosti. Znanstveno istraživanje pokazalo je da je cijepljenje protiv HPV-a dovelo do smanjenja rizika od obolijevanja i smrtnosti od raka vrata maternice za dva do četiri puta. Prikupljeni podaci o učinkovitosti cjepiva protiv HPV-a obuhvaćaju 26 studija u kojima je u proteklih osam godina sudjelovalo više od 73.000 žena sa svih kontinenata. Brojna su istraživanja pokazala i da nema povećanog rizika od ozbiljnih nuspojava cjepiva. U grupi cijepljenih žena i u kontrolnoj grupi taj je rizik iznosio sedam posto. Više o cijepljenu protiv HPV-a saznajte ovdje.

Više od 10 godina Nacionalnog programa cijepljenja

Od 2007. u Hrvatskoj se provodi Nacionalni program cijepljenja protiv HPV-a kojem je cilj pridonijeti zaštiti od bolesti povezanih s HPV-om koje uzrokuje HPV tipa 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58. Cjepiva mogu primiti muškarci i žene, a za djevojke i mladiće osmih razreda osnovnih škola ono je besplatno. Sve o HPV-u pročitajte ovdje .

Mala procijepljenost u Hrvatskoj

Cijepljenje protiv HPV-a financira 59 zemalja, no ono nije obvezno ni u jednoj državi. Najveći odaziv na cijepljenje je u Australiji, gdje je procijepljeno 73,1 posto djevojčica i 60 posto dječaka u dobi od 12 do 13 godina. U Europi prednjači Švedska, gdje je procijepljeno 80 posto djevojčica u dobi od 10 do 12 godina, te Danska, gdje je procijepljeno 69,83 posto djevojčica u dobi od 12 godina (te dvije zemlje još nisu uvrstile cijepljenje dječaka u nacionalni program). U nas se cijepilo svega 10-ak posto ciljane skupine. Tijekom deset godina provedbe programa cijepljenja u Zagrebu je cijepljeno 4495 djevojčica i dječaka osmih razreda osnovne škole. Pritom nije zabilježena nijedna ozbiljnija nuspojava, osim crvenila na mjestu uboda, a upravo zbog straha od nuspojava roditelji odbijaju cijepiti svoju djecu. “Umoran sam od dokazivanja koliko cjepivo koristi i od borbe s anticjepilačkim lobijem. U Hrvatsku sa zakašnjenjem dolaze neke stvari koje su odavno nadvladane u zapadnim zemljama, jer su shvatile da je pitanje prevencije bolesti i cijepljenje na korist cijelog društva, i to ne samo na ekonomsku korist”, naglasio je ginekolog Dubravko Lepušić.

Sadržaj donosimo u suradnji s Udrugom SVE za NJU