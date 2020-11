VIRUS JE OPET MUTIRAO I TO NAS BACA U NOVE PROBLEME: Znanstvenici strahuju da je sada postao – još zarazniji

Koronavirus je tijekom ove godine poprimio nekoliko genskih mutacija, a jedna od njih možda ga je učinila zaraznijim, upozoravaju znanstvenici sa Sveučilišta Texas u Austinu. U studiji u kojoj su analizirali više od 5000 Covid-19 pacijenata, identificirali su mutaciju nazvanu D614G, za koju smatraju da je učinila virus još zaraznijim.

Virus mutira zbog nasumičnih genskih promjena, kao i pod pritiskom našega imunološkog sustava, objasnio je suautor studije dr. Ilya Finkelstein. Tijekom prvoga vala epidemije, 71 posto pacijenata imalo je virus s mutacijom D614G. U drugome valu, odnosno tijekom ljeta, taj je postotak skočio na 99,9 posto.

PROMIJENILA SE DEFINICIJA BLISKOG KONTAKTA! Koliko dugo možete biti uz nekoga s koronavirusom, a da se ne zarazite?

Mutation in Novel Coronavirus May Have Made It More Contagious, Says Studyhttps://t.co/Cb0kWdcgyT#Mutation #Coronavirus #COVID19 #Pandemic #UnitedStates #Researchers

