[VIDEO] EKSPERIMENT POKAZAO KAKO SE ŠIRI KORONA: Jedna je osoba zakašljala u ruke, pa sjela s 10 drugih. Za pola sata svjetla su se ugasila…

NHK, japanska javna televizija, u suradnji s infektolozima, nedavno je provela eksperiment kojim su htjeli pokazati brzo širenje koronavirusa u restoranu ili na krstarenju, a njihov je video u kratkom roku postao viralan.

Rekreirali su okupljanje gostiju oko švedskog stola, što je čest slučaj u ugostiteljskoj industriji. U eksperimentu je sudjelovalo desetero osoba koje su se mogle poslužiti raznim jelima i pićima tijekom 30 minuta.

Jedan sudionik je glumio zaraženu osobu koja je kašljala u ruke. Na dlanove mu je nanesena florescentna boja koja nije vidljiva na dnevnom ili umjetnom svjetlu, a predstavljala je virus.

