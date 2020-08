UZNEMIRUJUĆE OTKRIĆE – RIŽA NAS MOŽE UBITI? Stručnjaci upozoravaju da prevelika konzumacija može biti kobna

Riža je čest prilog na tanjurima u velikom broju kućanstava. No, nakon uznemirujućih rezultata najnovije studije mogli biste ozbiljno razmisliti o smanjenju unosa ove namirnice. Stručnjaci, naime, upozoravaju da jedenje previše riže dugoročno može imati kobne posljedice.

Riža sadržava nisku razinu arsena i sada se smatra da bi produljeno izlaganje tomu toksičnom elementu moglo doprinijeti tisućama preuranjenih smrti koje je moguće izbjeći na godišnjoj razini, piše Mirror.

Eating too much rice with your meals could be fatal, experts claimhttps://t.co/hfIXPLyK5N pic.twitter.com/oLmsj7neIw

— Daily Mirror (@DailyMirror) August 6, 2020