UŽASNE SNIMKE RENDGENA: ‘Ne znam tko ovo treba čuti, ali post-Covid pluća izgledaju gore od svih pušačkih pluća koja smo ikad vidjeli’

Doktorica Brittany Bankhead-Kendall, docentica u Zdravstvenom centru sveučilišta TexasTech, liječila je tisuće ljudi oboljelih od Covida otkako je eksplodirala pandemija u ožujku prošle godine.

Rekla je da su rendgenske snimke pokazala kako su pluća pušača pomalo zamagljena, ali pluća pacijenata s koronavirusom gotovo su potpuno bijela – pokazuju intenzivne ožiljke i nedostatak zraka koji ulazi u organe.

“Ne znam tko ovo treba čuti, ali ‘post-Covid’ pluća izgledaju gore od bilo koje vrste užasnih pušačkih pluća koja smo ikad vidjeli”, objavila je dr. Bankhead-Kendall na Twitteru 4. siječnja. Štoviše, ta pluća se dodatno urušavaju, a otežano disanje traje još dugo nakon bolesti, objasnila je.

