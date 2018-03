USREĆIT ĆE VAS NAJNOVIJE OTKRIĆE O GRICKALICAMA: Ovi vam fini zalogajčići čak udvostručuju šanse za dug život

Nevjerojatno je koliko grickanje može biti zdravo, samo ako izaberete pravu opciju

Grickanje orašastih plodova i sjemenaka poboljšava zdravlje u tolikoj mjeri da može smanjiti rizik od prerane smrti gotovo za pola, sugerira novo istraživanje. Finski su znanstvenici pratili 2500 muškaraca tijekom 22 godine proučavajući njihovo opće zdravlje s naglaskom na razine masnih kiselina u njihovoj krvi. Otkrili su kako oni koji su konzumirali više linoleinske kiseline iz hrane bogate omega-6 masnim kiselinama, poput orašida, sjemenaka bundeve i biljnih ulja, imaju 43 posto manji rizik od smrti uzrokovane bolestima koje se mogu spriječiti.

Snižava kolesterol u krvi

Studija također tvrdi kako nema dokaza o tome da linoleinska kiselina može potaknuti upalu koja uzrokuje rak, ali isto tako nema dokaza ni da štiti od raka. “Linoleinska kiselina je najčešća polinezasićena omega-6 masna kiselina. Otkrili smo da što je viša razina linoleinske kiseline u krvi, manji je rizik od prerane smrti kod ljudi”, kaže prof. Jyrki Virtanen. Omega-6 višestruko nezasićene masne kiseline poznate su po svom blagotvornom učinku na razinu kolesterola u krvi.





15 NAMIRNICA KOJE SPRJEČAVAJU INFARKT: Pročistite krvne žile i poboljšajte krvnu sliku na prirodan način

Utjecaj na kronične bolesti

Međutim, došlo je do spekulacije da one također stvaraju upalu niske razine, što može povećati rizik od kroničnih bolesti. Pišući u American Journal of Clinical Nutrition, istraživači su naglasili da omega-6 masne kiseline, naprotiv, povećavaju proizvodnju protuupalnih spojeva. Rekli su da je zbog toga teško odrediti utjecaj prehrambenih čimbenika na rizik od razvoja bolesti, iako je razina linoleinske kiseline određena prehranom svake osobe.

Nije pronađena posebna povezanost između razine omega-6 i smrti zbog raka. Studija potkrepljuje nalaze ranijih studija koje su povezivale veći unos linoleinske kiseline i višu razinu linoleinske kiseline u krvi s manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa tipa 2, bez povećanja rizika od raka, piše Daily Mail.