Dolaskom proljeća i buđenjem prirode, postaju aktivni i krpelji. Oni se ne kreću puno, uglavnom žive po šumama, livadama, na drveću i žbunju. Glavna aktivnost im je tijekom ljeta i proljeća. Vole temperaturu iznad 15°C, pa je tako moguće da prežive i u inače hladnijim mjesecima.

Domaćin im može biti čovjek ili životinja

Ovi nametnici paratiziraju na domaćinu koji može biti čovjek ili bilo koji viši sisavac - pas, mačka, govedo ali i ptice i gmazovi. Posebno ih privlači mekana i vlažnija koža, pa se tako kod čovjeka mogu prihvatiti za kožu kod pazuha, prepona, kožu trbuha te iza uha.

Krpelji kod pasa dolaze u paru, iako se često prepoznaju samo ženke. Kada ženke krpelja dostignu spolnu zrelost dolaze do psa i kada nađu dobro mjesto počinju se hraniti. Tada prizivaju mužjaka koji je malen i crn, a njegova uloga je oplodnja. On tada ne umire već nastavlja biti na psećoj dlaci i traži druge ženke. Nakon što je ženka oplođena, počinje puštati hormone rasta i počinje se naglo povećavati. Za vrijeme hranjenja uzima hranjive sastojke iz krvi, a ono što joj nije potrebno vraća u domaćina. To je razlog nastanka upalnih infekcija, a to još više pogoduje ženki koja se time hrani. Kada završi s hranjenjem, ženka se otpusti i proizvede nekoliko stotina otrovnih jajašaca i ugiba.

Kod pasa i mačaka, kao i kod ljudi, krpelji vole mekanu i vlažnu kožu. Pri provjeravanju psa od krpelja obavezno trebate pregledati kožu trbuha, prepona, ispod glave na vratu i na glavi iza uha.

Kako se vadi krpelj

Pri vađenju krpelja kod ljudi ili životinja trebate biti vrlo oprezni kako ostaci tijela, točnije nožica ne bi ostali u koži. Prilikom vađenja krpelja obavezno koristite rukavice jer ćete time spriječiti dodatnu zarazu.

Upute za vađenje krpelja:

Uzmite pincetu koja je čista i dezinficirana Nježno ali čvrsto pritisnite tupom pincetom blizu glave krpelja Okrećite ga u ravnini kože pa tek onda podignite s kože Izvucite krpelj bez trzaja Nemojte zdrobiti tijelo krpelja niti ga dirati golim prstima – na taj način dalje potencirate moguću zarazu Područje ugriza natrljajte antiseptikom ili alkoholom kako bi spriječili bakterijsku infekciju

Krpelji prenose lajmsku bolest

Bakteriju Borrelia burgdoferi koja uzrokuje infekciju prenose krpelji svojim ugrizima. Danas je lajmska bolest najviše rasprostranjena u Americi. Prvi simptomi ove bolesti su promjene na koži, a pojavljuju se malo nakon ugriza. To crvenilo se širi i doseže veličinu više od pet centimetara. Neće brzo nestati, već se može zadržati nekoliko tjedana, a izgledat će tako da će u centru ugriza postupno nestajati, a okolo se širiti.

Simptomi koji nastaju nakon kožnih promjena su:

glavobolja

vrtoglavica

klonulost i umor

problemi s koncentracijom

bolovi u mišićima

bolovi u kostima i zglobovima

Nakon nekoliko tjedana ili mjeseci mogu se pojaviti neurološka oštećenja, a kasnije i oštećenja zglobova i srca. Ako se osoba ne liječi na vrijeme, točnije ako ne prepozna ugriz krpelja na vrijeme, može doći do upale zglobova ili artritisa, i to čak kod 15% neliječenih ljudi.

Glavni problem nastaje kada lajmska bolest zahvati živčani sustav. Tada dolazi do meningitisa, jakih glavobolja, paralize mišića lica, ukočenog vrata, neosjetljivost za podražaje, izrazita slabost i slaba koordinacija mišića. Uz to mogu nastati i srčani problemi kao što su nepravilni otkucaji srca, upala srca ili karditis.

Lajmska bolest se liječi tretmanom antibiotika. Međutim, liječenje je najučinkovitije ako se krene s terapijom u ranom stadiju bolesti. U kasnijim stadijima dolazi do liječenja artritisa. Trajanje liječenja nije konkretno određeno jer će ovisiti o slučaju. Za ostale simptome se koriste nesteroidni protuupalni lijekovi.

Prevenirajte ugriz

Kao i kod svih bolesti, posebne rizične skupine su djeca, stariji ljudi i oni s već oslabljenim imunitetom. Kod tih ljudi potrebna je posebna pažnja kada se boravi u prirodi. Bilo bi poželjno izbjegavati područja u kojima se krpelji nastanjuju, posebice za vrijeme toplijih mjeseci.

Ako se već odlučujete za šetnju u prirodi, obucite odjeću koja ide usko uz tijelo. Nosite šešire i kape, a hlače stavite u čarape kako bi bili sigurni da ni jedan dio kože nije ostao nepokriven. Također se možete namazati sredstvima protiv insekata.

Kako prepoznati ugriz krpelja i da je nešto pošlo po zlu?

Lani je jedna ženea preminula u Gorskom kotaru zbog ugriza krpelja i to je bio težak slučaj virusnog krpeljnog meningoencefalitisa. Gorski kotar je prirodno žarište te zaraze, a broj zaraženih posljednjih godina na goranskom području raste.

Glavni epidemiolog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Dobrica Rončević lani je za RTL Danas rekao: "Kod ove bolesti, osim činjenice da je krpelj primijećen na koži, do pojave prvih simptoma bolesti nećemo imati nekakvih znakova. Za razliku od Lajmske borelioze, bakterijske bolesti koju prenose krpelji, a kod koje se javlja karakteristična kožna promjena, ovdje nema takvih simptoma. Nakon vremena inkubacije koje može trajati od pet do dva tjedna se javljaju opći simptomi bolesti koji nalikuju gripi. Tu su temperatura, opća slabost, glavobolja. Nakon nekoliko dana ili koji tjedan faze bez simptoma bolesti se mogu javiti oni teži oblici. Iako je relativno rijetka pojava te bolesti i u ovoj prvoj fazi kao blaga bolest koja prođe bez posljedica, još je rjeđa komplikacija bolesti iz one druge faze."