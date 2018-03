UPALA TETIVA ILI TENDITIS: Neugodni simptomi i bol koja se može riješiti mirovanjem

Teško i dugotrajno preopterećenje može dovesti do neugodnih simptoma i bolesti upale tetiva.

Tenditis je upala tetive, a može se dogoditi i tenosinovitis koji je udružen s upalom ovojnice koja se nalazi oko tetive. Uglavnom se pojavljuje u starijoj životnoj dobi te kod mlađih osoba koje puno vježbaju ili ponavljaju neka opterećenja. Do upale može doći kod svake tetive u tijelu.

Kod svake tetive može doći do upale

Neke tetive su posebno podložne upali kao što je ona u šaci, Ahilova tetiva i tetive gornjeg dijela stopala.

Zahvaćene upalom mogu biti i ovojnice tetiva i to upalom u bolestima zglobova. Neke od tih bolesti mogu biti reumatoidni artitis, giht, sistemska sklerodermija i Reiterov sindrom. Osim kod ovih bolesti i sindroma, tenditis se može javiti i kod ljudi koji boluju od dijabetesa i pretilosti.



Upala tetive koja ispruža ili odmiče palac od šake zove se de Quervainova bolest ili tenosinovitis. Bol se pojavljuje prilikom pomicanja palca s unutarnje strane ručnog zgloba neposredno iznad palca. Može se proširiti i do palca ili podlakticom do lakta. Povećavat će se prilikom stiskanja ili odmicanja šake prema malom prstu. Ova bolest spada u skupinu sindroma prenaprezanja koji nastaje kao posljedica mnogobrojnih ponavljanja sličnih pokreta kroz duže vrijeme. Uz to uzrok mogu biti i dugotrajne mikrotraume koje se gomilaju s vremenom. Zbog toga se tetive oštećuju i tako dolazi do upale. S vremenom se uz ovu bolest smanjuje funkcionalnost cijele šake te mogućnost hvatanja i držanja predmeta. Liječenje se izvodi bez operacije, ali ona je potrebna u rijetkim situacijama. Glavni način oporavka je smanjivanje optrećenja i pokreta te držanje šake u neutralnoj poziciji. Uz to se mogu preporučiti i terapije.

Može se pojaviti i u vanjskim tetivama lakatnog zgloba kao lateralni epikondilitis ili teniski lakat. Također se može pojaviti i upala vanjskih tetiva ramenog zgloba ili plivačko rame. Skakačko koljeno također je jedna od čestih upala koja se pojavljuje radi preopterećenosti ili istrošenosti tkiva. Iz tog razloga se upale tetive mogu često pojaviti kod sportaša, trkača i osoba koje često ponavljaju istu radnju. Tendioza Ahilove tetive može se pojaviti na različitim mjestima – na hvatištu za petnu kost, na prijelazu tetive u mišić te na samoj tetivi. Nastanak ove tendioze je češći kod trkača, a veću šansu za dobivanje imaju osobe sa spuštenim stopalima. Na nastanak utječe i životna dob.

Glavni simptomi tenditisa su bolnost prilikom pokreta i na dodir. Bol se ne mora pojavljivati isključivo na području upaljene tetive, već i u susjednom zglobu. Čak i mali pokreti u susjednom zglobu mogu izazvati veliku i jaku bol. Ako je došlo i do upale tetivne ovojnice, otečenost će biti vidljiva i očita radi nakupljanja tekućine. Kod nekih pacijenata može ostati suha i trljati se u tetivu. Ovo će stvarati zvuk poput grebanja koji će se moći čuti stetoskopom. Bol u mišićima se pogrešno smatra jednim od simptoma upale tetiva. Osim bolnosti prilikom pokreta može doći i do jake preosjetljivosti u području zahvaćenog zgloba.

Glavni način oporavka je mirovanje

Prvi korak pri liječenju i oporavku je odmaranje i mirovanje. Ovisno o mjestu nastanka upale tetive može se primijeniti imobilizacija udlagom. Pri sprječavanju boli pomažu topli ili hladni oblozi, ovisno od osobe do osobe. Ujedno se mogu koristiti protuupalni lijekovi kako bi se smanjila bol na zahvaćenom mjestu. U nekim slučajevima se mogu injicirati kortikosteroidi i lokalni anestetici izravno u tetivnu ovojnicu. Ovo može uzrokovati oticanje i urtikariju, ali posljedice nestaju u roku jednog dana. Simptomi upale tetive mogu dugo trajati pa je ponekad potrebno ponoviti liječenje nekoliko puta kroz par mjeseci. Pomoć mogu biti i fizikalne terapije, no to će ovisiti o ozbiljnosti upale.