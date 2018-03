UPALA PAROTIDNE ŽLIJEZDE: Simptomi poput bolova i otežanog gutanja mogu dovesti do komplikacija u cijelom organizmu

Žlijezde slinovnice ili parotidne žlijezde mogu biti zahvaćene upalom što će kod osobe otežati svakodnevne aktivnosti.

Žlijezde slinovnice, latinskog naziva glandulae salivariae, su egzokrilne probavne žlijezde koje se nalaze u području oko usne šupljine i ždrijela. Uloga im je proizvodnja sline i izlučivanje iste u usta. Slina se u usnoj šupljini stalno izlučuje u malim količinama kako usna šupljina uvijek ostala vlažna. Povećano lučenje se događa za vrijeme hranjenja jer slina pomaže transport hrane i boju kemijsku probavu.

Upalu parotidne žlijezde uzrokuju virusi ili bakterije

Parotidne žlijezde su jedne od žlijezdi slinovnica. Ona se također naziva i podušna žlijezda ili parotida, a nalazi se ispod i ispred uške, točnije na svakom obrazu. Ona preko parotidnog kanala odvodi slinu u usta s gornje strane. Uz to postoje podjezična ili sublingvalna žlijezda te podčeljusna ili submandibularna žlijezda.

Infekcija parotidne žlijezde može se dogoditi kada bakterijska ili virusna infekcija dođe do žlijezde ili kanala. Upala parotidne žlijezde može biti posljedica smanjenog protoka sline, što može biti posljedica upale pluća. Slina služi kako bi se lakše razgradila hrana te kako bi usta ostala čista od bakterija i ostataka hrane. Također pomaže u kontroli količine dobrih i loših bakterija u ustima. Ako se slina iz nekog razloga ne kreće slobodno kroz usta, to može dovesti do nakupljanja loših bakterija i infekcije.



Najčečći uzrok infekcije parotidne žlijezde je bakterijska infekcija bakterijom Staphylococcus aureus. Među bakterijama se mogu naći različiti streptokoki te bakterija Escherichia coli.

Virusi i drugi medicinski problemi također mogu smanjiti proizvodnju sline koja može dovesti do začepljenja i infekcije. To mogu biti:

zaušnjaci – zarazna virusna infekcija koja je uobičajena kod djece koja nisu cijepljena

HIV

gripa

virus herpes

tumor

Sjogrenov sindrom – autoimuna bolest koja uzrokuje suha usta

sarkoidoza – stanje u kojem se pojavljuju upale u cijelom tijelu

dehidracija

pothranjenost

liječenje raka zračenja glave i vrata – kemoterapija

neadekvatna oralna higijena

U posebnom riziku od dobivanja upale parotidne žlijezde su osobe starije od 65 godina sa oslabljenim imunitetom, osobe koje ne održavaju adekvatnu oralnu higijenu te osobe (najčešće djeca) koje nisu cijepljeni protiv zaušnjaka. Povećani rizik od razvoja infekcije imaju osobe koje pate od HIV-a, side, dijabetičari te osobe koje su alkoholičari.

Upala žlijezda pokazuje brojne simptome

Kako bi dobili pravilnu dijagnozu potrebno je da se obratite liječniku, ali ovo su neki od najčešćih simptoma upale parotidne žlijezde:

stalan loš okus u ustima

nemogućnost potpunog otvaranja usta

nelagoda i bol u ustima prilikom konzumiranja hrane ili pića

pojavljivanje gnojnih područja u ustima

suha usta

bolni obrazi

glavobolje

crvenilo i oticanje područja ispod ušiju, ispod čeljusti ili na dnu usta

oticanje vrata

znakovi gripe – povišena tjelesna temperatura, zimica, drhtanje

Ako imate visoku temperaturu, otežano vam je gutanje i osjećate bol prilikom pomicanja usta, vjerojatno se radi o nekom problemu sa žlijezdama slinovnicama. Najbolje bi bilo da se što prije obratite liječniku jer ovi simptomi dugotrajno postaju samo još teži. Iako komplikacije nisu česte, može doći do nakupljanja sline i nastanka gnojnih područja po ustima što može formirati apsces u žlijezdi. Ukoliko je uzrok benigni tumor, može doći do povećanja žlijezda što može narušiti fizički izgled cijelog lica. Glavna komplikacija može nastati ako se bakterija počne širiti iz slinovnice u druge dijelove tijela.

Tretman liječenja uključuje pravilnu oralnu higijenu

Liječnik će već pri vizualnom pregledom znati radi li se o upali parotidne žlijezde, a ako se uz to pojavljuje i bol, dijagnoza će biti dosta jednostavna. Moguće je da se izvedu dodatna ispitivanja ili analize kako bi se otkrilo da se u pozadini ne nalazi neki veći problem. Može se izvesti ultrazvuk te biopsija zahvaćenih žlijezda slinovnica i kanala za slinu.

Liječenje će ovisiti o ozbiljnosti infekcije, uzroku i svim dodatnim simptomima kao što su oticanje ili bol. Za liječenje bakterijske infekcije i groznicu se mogu koristiti antibiotici, a liječnik vam može preporučiti preparate za isušivanje apscesa. Operativni zahvati su vrlo rijetki u ovim slučajevima.

Kod kuće, kao prevenciju ali kao i liječenje upale parotidne žlijezde možete raditi ovo: