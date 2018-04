UPALA GUŠTERAČE: Bolest koja može biti opasna za život, a posebno kod ovih skupina ljudi

Drugim nazivom pankreatitis, bolest je koja zahvaća gušteraču, a glavni simptomi su veliki bolovi u trbuhu.

Ova upala se razvija jako brzo i u nekim slučajevima se može razviti u bolest opasnu za život. Upala gušterače ili pankreatitis može se pojaviti kod svake osobe, ali je kod određenih skupina ljudi češće pojavnosti. Moguće je i prevenirati dobivanje ove upale.

Važnost gušterače kao žlijezde

Upala gušterače je posljedica njezine razgradnje vlastitim enzimima. Gušterača ili pankreas (odatle i naziv pankreatitis za upalu), je žlijezda veličine do 15 centimetara. Nalazi se u gornjem dijelu trbušne šupljine ispod želuca, a u blizini dvanaesnika ili početnog dijela tankog crijeva. Uloga ove žlijezde je da sintetizira hormone kao što su glukagon, inzulin i somatostatin i da ih luči u krvožilni sustav čovjeka. Osim toga ona ima ulogu probavnog organa koja se očituje u proizvodnji sokova bogatih probavnim enzimima koje ona luči u tanko crijevo. Tamo se ti enzimi aktiviraju te razgrađuju hranjive tvari koje dobivamo iz konzumiranja hrane – proteine, ugljikohidrate i masti. Ovime se također omogućuje apsorpcija hranjivih tvari u naš organizam.

Upala gušterače nastaje kao posljedica žučnih kamenaca, i to u 40% slučajeva. Ovo se događa jer kamenac može začepiti žučne vodove te se u njima može početi stvarati povećani tlak, a on oštećuje stanice gušterače. Nakon toga te oštećene stanice ispuštaju svoj sadržaj pa dolazi do nagrizanja vlastitog tkiva i upale gušterače.



U 35% slučajeva uzrok upale gušterače je prekomjerna konzumacija alkoholnih pića. Najčešće se radi o svakodnevnom uzimanju alkohola kroz dulji period. Ovo nastaje jer etanol potiče skupljanje enzima u stanicama gušterače pa dolazi do preuranjene aktivacije tih enzima. Uz to se povećava propusnost odvodnih kanala gušterače što onemogućuje enzimima pristup tkivu. Uz to postoje i drugi uzroci kao što su trauma gušterače te endoskopski zahvati na žučnim vodovima. Uzrok upale mogu biti i neki lijekovi kao što su kortikosteroidi ili diuretici.

Upala gušterače može biti akutna ili kronična

Akutni pankreatitis ili upala gušterače je iznenadna upala koja kratko traje. Pojavljuje se u obliku blage nelagode do teške boli opasne za život. Kod većine ljudi s akutnom upalom gušterače oporavak dolazi nakon pravilnog liječenja. Tek u težim slučajevima pankreatitis može dovesti do krvarenja u žlijezdi, ozbiljnog oštećenja tkiva, infekcije i stvaranja cisti. Teška akutna upala gušterače može naškoditi drugim vitalnim organima kao što su srce, pluća i bubrezi. Glavni simptomi su:

bol u gornjem dijelu trbuha koja zrači do leđa

bol koja se pojačava za vrijeme hranjenja, posebice konzumiranja masne hrane

mučnina i povraćanje

natečenost trbuha

groznica

povećan broj otkucaja srca

Kronična upala gušterače ili pankreatitis je dugotrajna upala koja se najčešće događa nakon nepravovremeno liječene akutne upale. Dugotrajno korištenje alkohola čest je uzrok kronične upale, jer ono ne uzrokuje simptome nekoliko godina, ali nakon toga se mogu pojaviti naglo. Simptomi su jako slični kao i kod akutne upale, samo što se u ovom slučaju osjeća stalna bol u gornjem dijelu trbuha. Drugi simptomi su proljev, gubitak težine te razvijanje dijabetesa jer se mogu oštetiti stanice gušterače koje proizvode inzulin.

Liječenje se treba obavljati na vrijeme

Liječenje upale gušterače započinje se intravenskom primjenom različitih kristaloidnih i koloidnih otopina kako bi se spriječio pad tlaka te nastanak šoka. Uz to se mogu koristiti analgetici za smanjivanje bolova. Osobama se prestaje davati hrana na usta sve dok bolovi ne prestanu, a tek tada se polagano uvodi hrana bogata proteinima i mastima. Moguće je da se koristi i antibiotska terapija, ali to je u slučajevima kada se bolest zakomplicirala nastankom propadanja tkiva gušterače te kada dođe do infekcije. Teži oblici bolesti zahtijevaju liječenje u jedinicama intenzivnog liječenja specijaliziranih centara, uz stalno praćenje i nadzor iskusnog osoblja.

Moguće su komplikacije kao što je istjecanje tekućine u trbušnu šupljinu te njeno nakupljanje, ali ovo obično ne zahtjeva liječenje jer se spontano povlači. Kod teškog oblika upale gušterače može doći do nekroze tkiva gušterače radi kojeg može doći do nastanka sepse i infekcija.

Smrtnost kod upale gušterače dolazi kod 15% oboljelih, dok je postotak nešto veći kod pacijenata koji imaju bilijarni pankretatitis koji je uzrokovan žučnim kamencima. Teži oblik upale gušterače ima smrtnost do 30%.